Galatasaray'da Leroy Sane gelişmesi! Juventus maçında....

Takımla birlikte antrenmanlara başlayan Leroy Sane, büyük bir aksilik olmazsa 17 Şubat Salı günü saat 20:45'te oynanacak olan Juventus maçının kadrosunda olacak.

Yıldız kanat oyuncusunun sahaya ilk 11'de mi çıkacağı yoksa oyuna sonradan mı dahil olacağı ise yapılacak olan son antrenmanlarından ardından belli olacak.