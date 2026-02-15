CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Leroy Sane gelişmesi! Juventus maçında....

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda eşleştiği Juventus ile eşleşmenin ilk maçında RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da nefesler tutuldu. Sarı-kırmızılılarda kritik maç öncesi durumu merak konusu olan isimlerden biri Leroy Sane'ydi. İşte yıldız kanat oyuncusunun son durumu... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 11:35
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 5-1'lik skorla farklı geçen Galatasaray, kritik haftayı puan kaybı yaşamadan kapattı.

Sarı-kırmızılılarda mücadelenin ardından gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu sınava döndü.

Play-off turunda Juventus ile eşleşen Cimbom, eşleşmenin ilk maçında İtalyan ekibini RAMS Park'ta ağırlayacak.

Okan Buruk ve öğrencileri, taraftarın desteği ile birlikte zorlu maçta ev sahibi avantajından faydalanmak isteyecek.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma öncesi ise sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Juventus karşısında oynanacak ilk mücadelede hangi isimlerin süre alıp hangi isimlerin almayacağı merak konusuyken sarı-kırmızılı taraftarlar, Leroy Sane'nin durumunu araştırıyor.

Takımla birlikte antrenmanlara başlayan Leroy Sane, büyük bir aksilik olmazsa 17 Şubat Salı günü saat 20:45'te oynanacak olan Juventus maçının kadrosunda olacak.

Yıldız kanat oyuncusunun sahaya ilk 11'de mi çıkacağı yoksa oyuna sonradan mı dahil olacağı ise yapılacak olan son antrenmanlarından ardından belli olacak.

Bu kararda Noa Lang, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün form durumu da belirleyici olacak.

