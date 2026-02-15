Victor Osimhen'e 2 dev talip birden!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında bonservisini alarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Avrupa basını, Nijeryalı süper yıldızı transfer etmek isteyen iki dev kulübü açıkladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 10:31
Galatasaray bu transfer için İtalyan ekibine 75 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan karın %10'unu ödeyecek.
Sarı-kırmızılı forma altında başarılı performansını sürdüren Osimhen ile ilgili transfer iddiaları yeniden alevlendi.
Nijeryalı santrfor için son iddialar İngiltere ve İspanya basınından geldi.
Fichajes'in Atletico Madrid'in Osimhen'i transfer etmek istediğini yazmasının ardından İngiltere'de footballtransfers, Chelsea'nin Osimhen için harekete geçeceğini yazdı.
Yaz döneminde Osimhen'in ismi çok sayıda takımla anılacagı vurgulanıyor.
Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 22 maçta 15 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri 75 milyon Euro olan Nijeryalı yıldızın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.