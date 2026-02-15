CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Victor Osimhen'e 2 dev talip birden!

Victor Osimhen'e 2 dev talip birden!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında bonservisini alarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Avrupa basını, Nijeryalı süper yıldızı transfer etmek isteyen iki dev kulübü açıkladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 10:31
Victor Osimhen'e 2 dev talip birden!

Trendyol Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, hem yaz hem de kış transfer döneminde yaptığı takviyelerle büyük ses getirdi.

Victor Osimhen'e 2 dev talip birden!

Sarı-kırmızlıların en çok konuşulan transferiyse Victor Osimhen oldu.

Victor Osimhen'e 2 dev talip birden!

Cimbom, geçtiğimiz sezon Napoli'den kiraladığı ve sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan yıldız golcünün bonservisini aldı.

Victor Osimhen'e 2 dev talip birden!

Galatasaray bu transfer için İtalyan ekibine 75 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan karın %10'unu ödeyecek.

Victor Osimhen'e 2 dev talip birden!

Sarı-kırmızılı forma altında başarılı performansını sürdüren Osimhen ile ilgili transfer iddiaları yeniden alevlendi.

Victor Osimhen'e 2 dev talip birden!

Nijeryalı santrfor için son iddialar İngiltere ve İspanya basınından geldi.

Victor Osimhen'e 2 dev talip birden!

Fichajes'in Atletico Madrid'in Osimhen'i transfer etmek istediğini yazmasının ardından İngiltere'de footballtransfers, Chelsea'nin Osimhen için harekete geçeceğini yazdı.

Victor Osimhen'e 2 dev talip birden!

Yaz döneminde Osimhen'in ismi çok sayıda takımla anılacagı vurgulanıyor.

Victor Osimhen'e 2 dev talip birden!

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 22 maçta 15 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Victor Osimhen'e 2 dev talip birden!

Güncel piyasa değeri 75 milyon Euro olan Nijeryalı yıldızın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'a transfer müjdesi!
Maçın ardından yıldız isme büyük övgü!
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
Başkan Erdoğan’dan Orta Doğu ve Afrika'ya peş peşe çıkarma! Önce BAE sonra Etiyopya | Masada Gazze çantada ekonomi
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çakar'dan flaş yorum! İsmail Yüksek'in pozisyonu...
Derbi sonrası flaş eleştiri: Hayal kırıklığı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İspanya'da gündem Asensio! Milli takım... İspanya'da gündem Asensio! Milli takım... 10:15
Göztepe - Kayserispor maçı detayları! Göztepe - Kayserispor maçı detayları! 10:15
Kocaelispor-Gaziantep FK maçı detayları! Kocaelispor-Gaziantep FK maçı detayları! 09:49
Trio ekibi yorumladı! F.Bahçe'nin ilk golünden önce... Trio ekibi yorumladı! F.Bahçe'nin ilk golünden önce... 09:35
Derbi sonrası flaş eleştiri: Hayal kırıklığı Derbi sonrası flaş eleştiri: Hayal kırıklığı 09:26
Çakar'dan flaş yorum! İsmail Yüksek'in pozisyonu... Çakar'dan flaş yorum! İsmail Yüksek'in pozisyonu... 09:04
Daha Eski
Maçın ardından yıldız isme büyük övgü! Maçın ardından yıldız isme büyük övgü! 08:34
Muhteşem derbi Kanarya'nın! Muhteşem derbi Kanarya'nın! 01:13
Tedesco'dan maç sonu o isme övgü dolu sözler! Tedesco'dan maç sonu o isme övgü dolu sözler! 01:13
Fatih Tekke: F.Bahçe 3 şut attı 3'ü de gol oldu! Fatih Tekke: F.Bahçe 3 şut attı 3'ü de gol oldu! 01:13
Asensio'nun performansı dış basında! Asensio'nun performansı dış basında! 01:13
Tedesco rekora koşuyor! Tedesco rekora koşuyor! 01:13