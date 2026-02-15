CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Göztepe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Göztepe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Göztepe Kayserispor maçının başlama saati, yayın kanalı ve diğer detayları sporseverler tarafından araştırılıyor. Mücadeleye ilişkin tüm gelişmeler ve canlı yayın bilgileri haberimizde yer alacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 10:15
Göztepe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Göztepe-Kayserispor maçını izlemek için tıkla...

Trendyol Süper Lig'de 15 Şubat Pazar günü oynanacak Göztepe - Kayserispor maçı futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Göztepe - Kayserispor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak soruları taraftarların gündeminde. Mücadeleye dair canlı yayın bilgileri ve maç detayları araştırılmaya devam ediyor. Süper Lig'de kritik haftaya girilirken, iki takım da puan kaybı yaşamak istemiyor.

GÖZTEPE-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Göztepe-Kayserispor maçı 15 Şubat Pazar günü (bugün) 17.00'de oynanacak.

GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele BEIN SPORTS 1 kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe SK muhtemel ilk 11'i: Lis, Allan Godoi, Heliton, Bokele, Bayrak, Miroshi, Dennis, Cherni, Krastev, Janderson, Juan Santos

Kayserispor muhtemel ilk 11: Dönmezer, Carole, Denswil, Güler, Brenet, Toköz, Cardoso, Mendes, Benes, Sağlam, Chalov

Göztepe maç günü paylaşımı

Kayserispor maç günü paylaşımı

GÖZTEPE-KAYSERİSPOR MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

