Ahmet Çakar Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 22. haftası heyecan dolu bir maça sahne oldu. Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği mücadeleden sarı-lacivertliler 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmayı ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'nde değerlendirdi. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 09:04
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında dev maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadeleden sarı-lacivertliler 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşma hakkında ünlü yorumcu Ahmet Çakar dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE AHMET ÇAKAR'IN MAÇ HAKKINDAKİ YORUMLARI:

Fenerbahçe çok ama çok önemli bir virajı 3 puanla geçti. Galibiyeti hak ettiler mi? Evet… Mükemmel mi oynadılar? Hayır ama Trabzonspor deplasmanında da ancak böyle oynanır.

F.Bahçe maça öyle bir başladı ki ilk 5 dakikada Trabzonspor'u darmadağın etti ama futbol bu, bir kontrataktan Muçi, F.Bahçeli Ederson, Skriniar ve Oosterwolde'nin ortak hatalarından yararlanıp aşırtma bir vuruşla Trabzonspor'u öne geçirdi.

Bu golden sonra yine tüm kontrol F.Bahçe'deydi ve Talisca ile beraberliği buldu. Trabzon ancak 30. dakikada oyunu dengeledi ama yine futbolun cilvesi, dengelediği dakikada F.Bahçe Kerem ile öne geçti.

Asensio çok büyük bir futbolcu. Kerem'in koşu yoluna bıraktığı topu herkes bırakamaz. Bu gol Trabzon'u dağıtır diyorduk, ama dağıtmadı. Devre biterken Onuachu'nun müthiş kafa golüyle beraberlik geldi.

Aslında bu kafa golünden önce Onuachu, F.Bahçe kalesini iki defa yoklamıştı ama üçüncüsünde gol oldu.

İkinci yarıya F.Bahçe, golle başladı. Atılan gol, hazırlanış açısından bu sezonun en iyi gollerinden biri. Golün birinci mimarı Talisca. Öyle zor bir anda Kerem'in önüne top atıyor ki inanılır gibi değil. Sonra Kerem, yine müthiş bir fanteziye imza atıyor. Kaleye vuracağına geri çıkartıyor, Asensio da uzak direğin dibinden golü yapıveriyor. Sonuçta F.Bahçe, hak ettiği bir maçı kazandı. Bu Trabzonspor'a karşı Trabzon'da her babayiğit 3 puan alamaz.

Gelelim hakem Halil Umut Meler'e… Bana göre kariyerinin en iyi maçlarından birini yönetti.

İlk golün hemen öncesi İsmail'in omzuna çarpan topta devam kararı doğru.

Onuachu'nun attığı golde ise orta sahadan Kerem'e faul yapıldığı itirazları vardı, burada da devam kararı doğru.

