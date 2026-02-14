CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Akyazı'daki gol düellosunu 3-2 kazanan sarı lacivertliler 3 puanın sahibi oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 22:03 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 22:13
Muhteşem derbi Kanarya'nın! Fenerbahçe Trabzonspor'u 3 golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Dev mücadeleyi 3-2 kazanan Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü. Sarı lacivertlilere galibiyete getiren golleri, 15. dakikada Anderson Talisca, 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 48. dakikada Marco Asensio kaydetti. Bordo mavililerin golleri ise 6. dakikada Ernest Muçi ve 43. dakikada Paul Onuachu'dan geldi.

Fenerbahçe aldığı kritik galibiyetle puanını 52 yaptı. Trabzonspor ise 45 puanda kaldı.

Fenerbahçe'nin başındaki ilk 19 lig maçında yenilgi almayan Domenico Tedesco, Oscar Hold'un 1964-65 sezonundaki rekoruna ortak oldu.

Trabzonspor'un golünde Fenerbahçe'den faul itirazı! Devamını Oku BUNU DA OKU

Trabzonspor'dan Cardozo'ya plaket! Devamını Oku BUNU DA OKU

Trabzonspor'dan gol öncesi elle müdahale itirazı! Devamını Oku BUNU DA OKU

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Asensio'nun sağ kanattan yerden ortasında arka direkte Skriniar'ın vuruşunda Lovik topu kale çizgisi üzerinden çıkardı.

7. dakikada Pina'nın savunma arkasına uzun pasında topla buluşan Muçi'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

14. dakikada İsmail Yüksek'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Talisca'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana'nın solundan filelere gitti. 1-1

28. dakikada Pina'nın sağ taraftan ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda top kalenin sağından auta çıktı.

33. dakikada Pina'nın sağ taraftan ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda top kaleci Ederson'da kaldı.

34. dakikada Augusto'nun uzak mesafeden vuruşunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı ikim hamlede kontrol etti.

35. dakikada sol kanattan Asensio'nun pasında ceza sahasında topu kontrol eden Kerem Aktürkoğlu'nun sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2

43. dakikada Lovik'in sol taraftan ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti. 2-2

48. dakikada Fenerbahçe, öne geçti. Sağ taraftan Talisca'nın pasında ceza alanının sol tarafında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı Asensio'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden şutunda, kaleci Onana'nın solundan top filelere gitti: 2-3

66. dakikada Kante'nin pasında ceza alanı dışından Asensio'nun sert şutunda, top direğin üzerinden az farkla auta çıktı.

68. dakikada Muçi'nin sağdan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde Umut Nayir'in kafa vuruşunda, kaleci Ederson topu üstten kornere çeldi.

77. dakikada Pina'nın sağdan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

85. dakikada Muçi'nin sağdan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa şutunda, top yandan auta çıktı.

88. dakikada Muçi'nin sağdan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde Nwaiwu'nun kafa vuruşunda, kaleci Ederson topu kontrol etti.

Trabzonspor'dan gol öncesi elle müdahale itirazı!
İşte Trendyol Süper Lig'de güncel puan durumu
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Son dakika: Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Hedef alanlar hasmımızdır
Tekke: Galip gelerek taraftarı mutlu etmek istiyoruz!
Tedesco: Bizim yapmamız gereken şey...
