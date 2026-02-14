Muhteşem derbi Kanarya'nın! Fenerbahçe Trabzonspor'u 3 golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Dev mücadeleyi 3-2 kazanan Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü. Sarı lacivertlilere galibiyete getiren golleri, 15. dakikada Anderson Talisca, 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 48. dakikada Marco Asensio kaydetti. Bordo mavililerin golleri ise 6. dakikada Ernest Muçi ve 43. dakikada Paul Onuachu'dan geldi.
Fenerbahçe aldığı kritik galibiyetle puanını 52 yaptı. Trabzonspor ise 45 puanda kaldı.
Fenerbahçe'nin başındaki ilk 19 lig maçında yenilgi almayan Domenico Tedesco, Oscar Hold'un 1964-65 sezonundaki rekoruna ortak oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Asensio'nun sağ kanattan yerden ortasında arka direkte Skriniar'ın vuruşunda Lovik topu kale çizgisi üzerinden çıkardı.
7. dakikada Pina'nın savunma arkasına uzun pasında topla buluşan Muçi'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
14. dakikada İsmail Yüksek'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Talisca'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana'nın solundan filelere gitti. 1-1
28. dakikada Pina'nın sağ taraftan ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda top kalenin sağından auta çıktı.
33. dakikada Pina'nın sağ taraftan ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda top kaleci Ederson'da kaldı.
34. dakikada Augusto'nun uzak mesafeden vuruşunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı ikim hamlede kontrol etti.
35. dakikada sol kanattan Asensio'nun pasında ceza sahasında topu kontrol eden Kerem Aktürkoğlu'nun sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2
43. dakikada Lovik'in sol taraftan ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti. 2-2
48. dakikada Fenerbahçe, öne geçti. Sağ taraftan Talisca'nın pasında ceza alanının sol tarafında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı Asensio'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden şutunda, kaleci Onana'nın solundan top filelere gitti: 2-3
66. dakikada Kante'nin pasında ceza alanı dışından Asensio'nun sert şutunda, top direğin üzerinden az farkla auta çıktı.
68. dakikada Muçi'nin sağdan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde Umut Nayir'in kafa vuruşunda, kaleci Ederson topu üstten kornere çeldi.
77. dakikada Pina'nın sağdan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
85. dakikada Muçi'nin sağdan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa şutunda, top yandan auta çıktı.
88. dakikada Muçi'nin sağdan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde Nwaiwu'nun kafa vuruşunda, kaleci Ederson topu kontrol etti.