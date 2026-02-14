Fatih Tekke: Fenerbahçe 3 şut attı 3'ü de gol oldu!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Bordo mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Tekke, rakibin 3 şut attığını 3'ünün de gol olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Bordo mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEKKE'NİN SÖZLERİ

Fatih Tekke: "Vallahi üzücü bir gece oldu. Yani, kadrolara baktığınızda, oyuna baktığınızda bundan memnun olmam lazım. Bence oyunun ilk bölümüne golle başladık ama iyi oynamadık. Diğer bölümlerde, her şeyde üstün taraf bizdik."

"3 ŞUT ATTILAR 3'Ü DE GOL OLDU"

"Birinci gol zaten karambol, ikinci gol pas hatası, üçüncü gol üç kez arka arkaya pas hatası. Geçişlerde çalıştığımız bazı oyuncular üzerinden, ikisi de gol attı. Hatamız oluyor ama 3 şut attılar, 3'ü de gol oldu. Beraberliğe bile üzülürdüm. Fenerbahçe'den çok çok daha iyi oynadık ama puan alamadık."

"DEVAM EDECEĞİZ"

"Devamlı söylediğim şeyler var; hata yapmadan öğrenmeleri mümkün değil. Bugün çok iyi iş çıkardılar. Kornerlerde her topa biz dokunduk ama olmadı. Devam edeceğiz. Çok maç var. Oyun ve karşılığı olarak üzücü bir gece oldu." dedi.

Oyunun büyük bölümünden memnun olduğunu dile getiren Tekke, "Maçın ilk 15 dakikası hariç bitimine kadar oyundan memnunum. Ligin başı olmuş olsaydı bu oyun herkesi memnun ederdi. 3 puan istiyorduk ama olmadı. Bazen kaybederken de birçok şeyi deneyimlemek zorundasınız. Güçlü bir Trabzonspor var ancak özellikle 'anlar' konusunda deneyime ihtiyacımız var. Hata yaparak, ağır bir bedelle öğreniyoruz. Trabzonspor iyi yolda. Tekrar kalkıp bir sonraki maça hazırlanmak zorundayız" diye konuştu.

Taraftara teşekkür eden Tekke, "Atmosfer çok güzeldi, taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu desteği hep görmek istiyoruz. Oyuncularımızın hepsi genç. Anları daha iyi oynamak için tekrar ve denetime ihtiyaç var. Genel problemlerimiz var ama çalışarak düzelteceğiz. Oyuncularımın elinden gelenin en iyisini yaptığını düşünüyorum" dedi.

Hakem yönetimi ve Türk futbolundaki genel tabloya da değinen Tekke, "Bu maç özelinde hakemle ilgili çok konuşmak istemiyorum. Ancak ülke futbolunda hakem etkisi üzerine konuşulması gereken konular var. Büyük bütçeli takımların olduğu bir yarışta bazı hissiyatlar oluşabiliyor. Pozisyonlara bakıyoruz, farklı farklı yorumlar çıkıyor. Oyunun, ismine göre değil kurallarına göre yönetilmesini istiyoruz. Şeffaflık önemli. Hakemler de milyonlarca insanın sevincini ve üzüntüsünü etkilediklerini bilmeli" şeklinde konuştu.

Oyun kimliğini geliştirmeye devam edeceklerini belirten Tekke, "İlk 10 dakika bire bir baskıda istediğimizi yapamadık, ardından ikinci planımıza geçtik ve o bölümde daha iyiydik. Oyunu devam ettirip hataları azalttığımızda daha rahat maçlar oynayacağız. Bu hatalar olmasaydı rahat kazanabileceğimiz maçlardan biri olabilirdi. Kazansak çok şey konuşulacaktı ama olmadı. İyi yoldayız, çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Tekke, "Oyuncularımı ve Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Güzel ve sert bir rekabet vardı. Oyuncularım büyük emek verdi. Üzgünüz ama mücadelemiz sürecek" diyerek sözlerini tamamladı.

