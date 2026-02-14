Alperen Şengün Türk bayrağı işlemeli formasıyla Al-Star'da!

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, üst üste ikinci kez NBA All-Star maçında forma giyecek.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün de forma giyeceği Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star 2026 organizasyonu için geri sayım başladı.

ALPEREN ŞENGÜN, İKİNCİ KEZ ALL-STAR MAÇINA ÇIKAN İLK TÜRK OLACAK

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, geçen yılın ardından ikinci kez All-Star maçında mücadele edecek.

2007'de bunu başaran Mehmet Okur'un ardından NBA tarihinde All-Star maçına çıkan ikinci Türk basketbolcu olan Alperen Şengün, üst üste ikinci kez bu organizasyonda mücadele edecek ilk Türk oyuncu ünvanını alacak.

Bu sezon NBA'de oynadığı 46 maçta, 20,7 sayı, 9,4 ribaunt ve 6,3 asist ortalamasıyla oynayan 23 yaşındaki basketbolcu, üst üste ikinci kez NBA All-Star'a seçildi.

ALPEREN ŞENGÜN, İKİNCİ KEZ ALL-STAR'A SEÇİLDİĞİ İÇİN GURURLU

All-Star kadrosuna seçilen Alperen Şengün, ailesini ve ülkesini gururlandırmaya devam edeceğini söyledi.

23 yaşındaki milli oyuncu, üst üste All-Star seçilmesinin kendisi için ne ifade ettiği sorusu üzerine, "Çok şey ifade ediyor. Ailem için, ülkem için, buraya gelip bizi izleyenler için, Türkiye'de sabah 4'te kalkıp bizi izleyenler için çok şey ifade ediyor. Bunu görmek inanılmaz. Gerçekten minnettarım. Ben de ailemi ve ülkemi gururlandırmaya devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

ALPEREN ŞENGÜN, DÜNYA KARMASI TAKIMINDA

NBA'de bu yılki All-Star organizasyonu, yeni formatla düzenlenecek.

All-Star maçlarının yeni formatında, ABD'li oyunculardan oluşan iki takım ve bir Dünya Karması mücadele edecek.

All-Star maçlarının yeni formatında ABD'li genç oyunculardan oluşan NBA Yıldızlar (NBA Stars) Takımı ve ABD'li tecrübeli oyunculardan oluşan NBA Rütbeliler (NBA Stripes) Takımı olmak üzere iki ABD takımı ve bir Dünya Karması takımı karşı karşıya gelecek.

Milli oyuncu Alperen Şengün, NBA All-Star maçında Dünya Karması takımında yer alacak.

Dünya Karması Takımı'nda Alperen Şengün ile birlikte Luka Doncic, Nikola Jokic, Jamal Murray, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns, Deni Avdija ve Victor Wembanyama yer alıyor.

Üç takım 12'şer dakikalık maçlarda birbiriyle karşılaştıktan sonra en iyi iki ekip, dördüncü ve son maçta şampiyonluk mücadelesi verecek.

28 NUMARALI FORMASIYLA, TÜRK BAYRAĞI İŞLEMESİYLE ALL-STAR'DA

Öte yandan dev organizasyon öncesi milli basketbolcumuzun All-Star'dan görüntüsü paylaşıldı.

Alperen'in 28 numaralı forması ve Türk bayrağı işlemesiyle All-Star'da yer alacağı öğrenildi.

İŞTE ALPEREN'İN O GÖRÜNTÜSÜ: