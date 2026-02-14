CANLI SKOR ANA SAYFA
Kerem Aktürkoğlu: Hak eden bizdik

Kerem Aktürkoğlu: Hak eden bizdik

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Maçın ardından sarı-lacivertilerin 2. golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 22:29
Kerem Aktürkoğlu: Hak eden bizdik

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Maçın ardından sarı-lacivertilerin 2. golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"Takım olarak performansımız çok harikaydı. Maça güzel başladık, pozisyonlara girdik, talihsiz demeyelim ama Trabzonspor'un oyun şablonu vardı, böyle bir şey yapacakalrını tahmin ediyorduk. İstemediğimiz bir gol yedik ama oradan geri dönmesini bildik, hiç düşmedik, müthiş mücadele verdik. Hak eden bizdik. Herkesin ayağına yüreğine sağlık. Skora katkı sağlayınca insan mutlu oluyor. Güzel futbol seyrettiğimiz için mutluyuz. Çok zor deplasmandan 3 puanla dönüyoruz. İnşallah sonu güzel olur."

"Bütün kulübedeki arkadaşlarla 15-20 dakika ayaktaydık. Heyecan yaptık, oturamadık. Sonu güzel oldu. Müthiş bir galibiyetti."

