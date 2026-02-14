Marco Asensio'dan maç sonu Kerem Aktürkoğlu sözleri: Sahada çok iyi anlaşıyoruz

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Maçın ardından sarı-lacivertilere derbide galibiyeti getiren golü kaydeden Marco Asensio, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ASENSIO'NUN AÇIKLAMALARI

"Çok mutluyum. Takım olarak iyi iş çıkarıdk. Bİreysel anlamda performansımdan mutluyum. Sahada çok iyi olduğumu hissediyorum. Çok çalışarak yolumuza devam ediyoruz. Önemli olan 3 puandı. Takımıma yardımcı olduğum için çok mutluyum."

"Kerem takım için çok önemli. Kendisi çok iyi performansta, çok üst seviye bir oyuncu. En baştan beri sahada çok iyi anlaşıyoruz. Takıma çok yardımcı oluyor."