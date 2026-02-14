CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Galatasaray Daikin deplasmanda kazandı!

Galatasaray Daikin deplasmanda kazandı!

Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi 22. haftasında Türk Hava Yolları'nı deplasmanda 3-2 mağlup etti. İşte maçın detayları...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 22:19
Galatasaray Daikin deplasmanda kazandı!

Vodafone Sultanlar Ligi 22. haftasında Galatasaray Daikin, Türk Hava Yolları'nı deplasmanda 3-2 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ebru Kaya, Alper Bulut

Türk Hava Yolları: Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Ratzke, Bergmann, Büşra Kılıçlı, Nicoletti (Melis Yılmaz, Orthmann, Çağla Çiçekoğlu, Alondra, Işıl Öz)

Galatasaray Daikin: Sylla, Yuanyuan, Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu (Eylül Akarçeşme Yatgın, Grobelna, Ayçin Akyol, Timmerman, Naz Aydemir Akyol, Frantti)

Setler: 25-23, 22-25, 25-16, 19-25, 12-15

Süre: 136 Dakika (32, 31, 27, 27, 19)

İşte Trendyol Süper Lig'de güncel puan durumu
Trabzonspor'dan gol öncesi elle müdahale itirazı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Son dakika: Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Hedef alanlar hasmımızdır
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'un golünde Fenerbahçe'den faul itirazı!
Tekke: Galip gelerek taraftarı mutlu etmek istiyoruz!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'un golünde Fenerbahçe'den faul itirazı! Trabzonspor'un golünde Fenerbahçe'den faul itirazı! 21:29
Trabzonspor'dan Cardozo'ya plaket! Trabzonspor'dan Cardozo'ya plaket! 21:18
7 gollü maçta kazanan Bodrum FK 7 gollü maçta kazanan Bodrum FK 21:17
Bursa'da kazanan Beşiktaş GAİN! Bursa'da kazanan Beşiktaş GAİN! 21:08
Beşiktaş RAMS Başakşehir maçına hazır Beşiktaş RAMS Başakşehir maçına hazır 21:00
Trabzonspor'dan gol öncesi elle müdahale itirazı! Trabzonspor'dan gol öncesi elle müdahale itirazı! 20:39
Daha Eski
Paris FC-Lens maçı ne zaman? Paris FC-Lens maçı ne zaman? 19:55
Sadettin Saran'dan Kerem'e özel destek! Sadettin Saran'dan Kerem'e özel destek! 19:49
Nwakaeme: Bu maçın önemini biliyoruz! Nwakaeme: Bu maçın önemini biliyoruz! 19:41
Tekke: Galip gelerek taraftarı mutlu etmek istiyoruz! Tekke: Galip gelerek taraftarı mutlu etmek istiyoruz! 19:35
Lille-Brest MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Lille-Brest MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 19:30
Süper Lig ekibinde ayrılık kararı! Süper Lig ekibinde ayrılık kararı! 19:20