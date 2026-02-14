CANLI SKOR ANA SAYFA
Anderson Talisca'dan şampiyonluk sözleri!

Anderson Talisca'dan şampiyonluk sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 22:19
Anderson Talisca'dan şampiyonluk sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Dev mücadeleyi 3-2 kazanan Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü. Sarı lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca dev maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

Anderson Talisca: "Benim için her maçın hazırlığı aynı. İşinize konsantre olmanız lazım. Şükürler olsun takımıma yardıme ttim. Takım olarak çok iyi iş çıkardık. Böyle olunca bireysel performanslar yükseliyor."

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

"Takım kalitesi ve yüksek konsantrasyon! Maçlarda zorlanırsınız ama konsantre olmalısınız. Bazen şans 1 kere gelir, onu da değerlendirmelisiniz. Şampiyonluk yarışı zorlu, 2 takım yok. Çok fazla zorlu rakip var. Biz kendi işimize bakacağız." dedi.

DİĞER
