Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Bordo mavililerin orta saha oyuncusu Tim Jabol-Folcarelli derbinin ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 22:43
Tim Jabol-Folcarelli: Taraftarlarımızdan özür diliyorum!

Trabzonspor'un orta sahası Tim Jabol-Folcarelli Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Rakibimiz çok fazla pozisyon girmedi. 1 hata, 2 hata yaparsanız kalenizde golü görüyorsunuz. Farkı yaratan, sonucu oluşturan buydu. Rakibe çok fazla pozisyon vermedik. Daha iyi oynayan bizdik. Daha fazlasını hak ettik. Galip ayrılabilirdik ama yaptığımız küçük hatalar kötü sonuç verdi. Önümüzde çok maç var. Savaşmaya devam edeceğiz. Mücadele ettik ama istediğimiz gibi olmadı." dedi.

