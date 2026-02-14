Tim Jabol-Folcarelli: Taraftarlarımızdan özür diliyorum!

Trabzonspor'un orta sahası Tim Jabol-Folcarelli Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Rakibimiz çok fazla pozisyon girmedi. 1 hata, 2 hata yaparsanız kalenizde golü görüyorsunuz. Farkı yaratan, sonucu oluşturan buydu. Rakibe çok fazla pozisyon vermedik. Daha iyi oynayan bizdik. Daha fazlasını hak ettik. Galip ayrılabilirdik ama yaptığımız küçük hatalar kötü sonuç verdi. Önümüzde çok maç var. Savaşmaya devam edeceğiz. Mücadele ettik ama istediğimiz gibi olmadı." dedi.