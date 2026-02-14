CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Domenico Tedesco'dan maç sonu o isme övgü dolu sözler!

Domenico Tedesco'dan maç sonu o isme övgü dolu sözler!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Maçın ardından sarı-lacivertilerde Teknik Direktör Domenico Tedesco, maç sonu dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 22:44 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 22:52
Domenico Tedesco'dan maç sonu o isme övgü dolu sözler!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Maçın ardından sarı-lacivertilerde Teknik Direktör Domenico Tedesco, maç sonu dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE TEDESCO'NUN AÇIKLAMALARI

"Çok fazla yüksek tempoda oynayan oyuncum var, bu bir lüks. Tek bir oyuncudan bahsetmek zor, herkes iyiydi. Bir isim söyleyeceksem bu Mert Müldür olur. Savunmadaki aksiyonları, hücuma bindirmeleri çok iyiydi. 7-8 hafta önce farklıydı. Antrenmanları en iyi şekilde yaparsanız, kendinize inanırsanız karşılığını anlırsınız. O da bu anlamda bir örnek."

"Biz her zaman yolumuza devam ediyoruz. Odağımız yüksek, fiziksel olarak iyi durumdayız. Maça iyi başladık ama ilk şuta 1-0 geriye düştük. Geri dönmek her zaman zordur ama takımın inancı sahada gözüktü. Sezon uzun, yol uzun. İki Nottingham maçı ve arasında Kasımpaşa var. Bizim yapmamız gereken tüm oyuncularla beraber limitleri zorlamak."

Tedesco rekora koşuyor!
Muhteşem derbi Kanarya'nın!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Son dakika: Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Hedef alanlar hasmımızdır
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den flaş Tedesco paylaşımı! Fatih Tekke detayı...
Sadettin Saran: Trabzon'da çok iyi ağırlandık!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tedesco'dan maç sonu o isme övgü dolu sözler! Tedesco'dan maç sonu o isme övgü dolu sözler! 22:44
Folcarelli: Taraftarlarımızdan özür diliyorum! Folcarelli: Taraftarlarımızdan özür diliyorum! 22:43
Nwaiwu: Kaybetmekten nefret ediyorum! Nwaiwu: Kaybetmekten nefret ediyorum! 22:40
Fatih Tekke: F.Bahçe 3 şut attı 3'ü de gol oldu! Fatih Tekke: F.Bahçe 3 şut attı 3'ü de gol oldu! 22:33
Kerem Aktürkoğlu: Hak eden bizdik Kerem Aktürkoğlu: Hak eden bizdik 22:29
Asensio: Kerem ile sahada çok iyi anlaşıyoruz Asensio: Kerem ile sahada çok iyi anlaşıyoruz 22:26
Daha Eski
F.Bahçe'den flaş Tedesco paylaşımı! Fatih Tekke detayı... F.Bahçe'den flaş Tedesco paylaşımı! Fatih Tekke detayı... 22:25
G.Saray Daikin deplasmanda kazandı! G.Saray Daikin deplasmanda kazandı! 22:19
Talisca'dan şampiyonluk sözleri! Talisca'dan şampiyonluk sözleri! 22:19
İşte Trendyol Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Trendyol Süper Lig'de güncel puan durumu 22:07
Muhteşem derbi Kanarya'nın! Muhteşem derbi Kanarya'nın! 22:03
Trabzonspor'un golünde Fenerbahçe'den faul itirazı! Trabzonspor'un golünde Fenerbahçe'den faul itirazı! 21:29