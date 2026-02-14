Sadettin Saran: Trabzon'da çok iyi ağırlandık!

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 , 22:38 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2026 , 22:48

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Papara Park'ta oynanan ve Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği dev maç sonrası Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran açıklamalarda bulundu. Trabzon'da çok iyi ağırlandıklarını belirten Saran, "Trabzon'a indiğimiz andan itibaren başta Trabzon halkı, Sayın Valimiz, emniyet güçleri ve Ertuğrul Bey bizi çok güzel ağırladı. Çok güzel ilgilenildi. Bundan sonra artık deplasman maçlarına taraftarların da gelmesi ve aramızda olan bu gerginliğin bitmesi, yönetim olarak en büyük umudumuz" dedi.