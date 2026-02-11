CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Trabzonspor, Fatih Tekke ile İstanbul takımları karşısında iyi grafik sergiliyor!

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde İstanbul takımlarına karşı bu sezon 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 12:51
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde bu sezon İstanbul takımları karşısında sadece bir yenilgi yaşadı.

Ligde Galatasaray'ın 7, Fenerbahçe'nin de 4 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, Tekke idaresinde İstanbul ekipleri ile bu sezon oynadığı maçlarda sadece bir kez sahadan puansız ayrıldı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon 8 müsabakaya çıkan Karadeniz ekibi, bu mücadelelerde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, ligin 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek söz konusu rakipleri karşısında ilk maçından galibiyetle ayrılırken 5. haftada uzun süre 10 kişi oynadığı müsabakada Fenerbahçe'ye İstanbul'da 1-0 mağlup oldu.

Ligin 7. haftasında konuk olduğu Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, 10. haftada sahasında ikas Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, 11. haftada Galatasaray ile dış sahada 0-0 berabere kaldı. 13. haftada RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 yenen Trabzonspor, 16. hafta Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı. Bordo-mavili takım, son olarak da ligin 19. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

45 PUANIN 17'SİNİ İSTANBUL TAKIMLARINDAN ALDI

Trabzonspor, ligde İstanbul takımları karşısında hanesine 17 puan yazdırırken 7 puan yitirdi.

Ligde 45 puanı bulunan Karadeniz ekibi, İstanbul temsilcileriyle oynadığı maçlarda puanlarının yüzde 37,7'sini elde etti.

2 PUAN VE GOL ORTALAMASI

Trabzonspor, İstanbul ekipleri karşısında bu sezonki 8 karşılaşmada 2,12 puan ortalaması tutturdu.

Karadeniz ekibi, söz konusu müsabakalarda 16 gol atarken maç başına da 2 gol ortalaması yakaladı.

