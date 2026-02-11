CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kayserispor Zecorner Kayserispor'da Radomir Djalovic yönetimi sınıfta kaldı!

Zecorner Kayserispor'da Radomir Djalovic yönetimi sınıfta kaldı!

Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, sarı-kırmızılı ekipte son 10 yılda 15 maç ve üzeri görev yapan teknik direktörler arasında en düşük puan ortalamasına sahip oldu. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 12:46 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 12:52
Zecorner Kayserispor'da Radomir Djalovic yönetimi sınıfta kaldı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Radomir Djalovic, sarı-kırmızılı kulüpte son 10 yılda 15 maç ve üzeri görev yapan 12 teknik direktör arasında en az puan ortalamasına sahip çalıştırıcı oldu.

Kayserispor'da 122 gün önce göreve başlayan ve takımın başında 15 resmi maça çıkan Djalovic, maç başına 0,87 puan ortalamasında kaldı.

Djalovic, bu performansla sarı-kırmızılı kulüpte son 10 yılda 15 maç ve üzeri görev yapan 12 teknik direktör arasında en düşük puan ortalamasının sahibi oldu.

Ligde 13 maçta takımın başında sahaya çıkan Djalovic'in çalıştırdığı sarı-kırmızılı takım, ligin 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-2, 14. haftasında da Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0 yendi.

Djalovic idaresinde ligde çıktığı müsabakaların 7'sini kaybeden Kayserispor, 4 mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı.

Djalovic yönetimindeki Kayseri ekibi, ligde 13 maçta 12 kez rakip ağları havalandırırken, kalesinde 26 gole engel olamadı.

Kayserispor, ligde topladığı 15 puanla 17. sırada yer alıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Djalovic idaresindeki Kayserispor birer galibiyet ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Niğde Belediyespor 1-0 mağlup etti, turnuvanın 4. turunda deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 yenilerek kupadan elendi.

KAYSERİSPOR'DA SON 10 YILDA 24 TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLDİ

Sarı-kırmızılı kulüpte son 10 yılda 22 teknik direktör 24 kez göreve geldi.

Bu isimler arasından sadece 12'si 15 maç ve üzeri görev yapabildi.

Son olarak geçen sezon takımı çalıştıran ve İngiltere Championship takımlarından Hull City ile anlaşan Sergej Jakirovic, 15 maç ve üzeri görev yapan teknik adamlar arasında 1,71 puan ortalamasıyla ilk sırada yer aldı.

Jakirovic'i 1,54 puan ortalamasıyla Marius Sumudica, 1,48'le Hikmet Karaman, 1,44'le Çağdaş Atan ve 1,38'le Recep Uçar takip etti.

Djalovic'ten sonra en düşük puan ortalaması ise 0,90'la Burak Yılmaz'a ait.

KAYSERİSPOR'DA SON 10 YILDA 15 MAÇ VE ÜZERİ GÖREV YAPAN TEKNİK DİREKTÖRLERİN PERFORMANSI ŞÖYLE:

Teknik direktörMaç sayısıPuan ortalaması
Sergej Jakirovic171,71
Marius Sumudica411,54
Hikmet Karaman (2021-2022 sezonu)441,48
Çağdaş Atan431,44
Recep Uçar211,38
Tolunay Kafkas311,23
Robert Prosinecki191,21
Hikmet Karaman (2018-2019 ve 2019-2020)301,20
Sergen Yalçın171,18
Hakan Kutlu261,12
Ertuğrul Sağlam160,94
Burak Yılmaz210,90
Radomir Djalovic150,87

Torreira için flaş transfer açıklaması!
Fred için gündem olan itiraf! Transferi...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
CANLI | Başkan Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan sürpriz kaleci transferi!
G.Saray, Barcelonalı yıldızı sezon sonuna saklıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Radomir Djalovic, Zecorner Kayserispor'da 0,87 puanda! Radomir Djalovic, Zecorner Kayserispor'da 0,87 puanda! 12:45
F.Bahçe'de Eda Erdem için flaş karar! F.Bahçe'de Eda Erdem için flaş karar! 12:44
Zubkov'dan büyük fedakarlık! F.Bahçe maçında... Zubkov'dan büyük fedakarlık! F.Bahçe maçında... 12:37
MSK 3’te 3 peşinde! MSK 3’te 3 peşinde! 12:27
Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı! Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı! 12:19
Ertuğrul Doğan "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Ertuğrul Doğan "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı 12:04
Daha Eski
Sami Uğurlu'dan açıklamalar! Sami Uğurlu'dan açıklamalar! 11:56
Fred için gündem olan itiraf! Transferi... Fred için gündem olan itiraf! Transferi... 11:52
Torreira için flaş transfer açıklaması! Torreira için flaş transfer açıklaması! 11:46
NBA All-Star smaç yarışması! NBA All-Star smaç yarışması! 11:26
UEFA Uluslar Ligi kuraları! UEFA Uluslar Ligi kuraları! 10:53
Kante için flaş gerçek! 40 milyon Euro... Kante için flaş gerçek! 40 milyon Euro... 10:41