Mersin Spor, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor'a karşı galibiyet hedefliyor!

Mersin Spor, Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde Aliağa Petkimspor'a karşı galibiyet hedefliyor!

Mersin Spor (MSK), Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde Aliağa Petkimspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Başantrenör Carles Duran ve oyuncular, taraftar desteğiyle galibiyet hedefliyor. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 12:28
Mersin Spor, Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde Aliağa Petkimspor'a karşı galibiyet hedefliyor!

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor (MSK) Erkek Basketbol Takımı, Aliağa Petkimspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Başantrenör Carles Duran, hafta sonu oynanacak Aliağa Petkim karşılaşmasına da galibiyet parolasıyla belirterek, "Taraftarlarımızın da çok büyük desteğine ihtiyacımız var ve kazanırsak sezon başından beri ilk kez 3'te 3 yapmış olacağız" dedi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden MSK Erkek Basketbol Takımı, hafta sonu evinde oynayacağı Aliağa Petkimspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Servet Tazegül Spor Salonu'nda Başantrenör Carles Duran gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda, son iki haftada elde edilen galibiyetlerin oyuncuların moral ve hırsını yükselttiği gözlemlendi.

Önce Bahçeşehir, ardından deplasmanda kazanılan TOFAŞ maçlarının takımın kendine olan inancını üst seviyeye taşıdığını vurgulayan Başantrenör Carles Duran, hafta sonu oynanacak Aliağa Petkim karşılaşmasına da galibiyet parolasıyla çıkacaklarını söyledi. Galibiyetlerin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Duran, "Çok mutluyuz. Çok iyi iki maç kazandık ama Petkim maçı tamamen farklı bir maç olacak. Taraftarlarımızın da çok büyük desteğine ihtiyacımız var ve kazanırsak sezon başından beri ilk kez 3'te 3 yapmış olacağız" dedi.

OYUNCULAR GALİBİYETE İNANIYOR

Takım olarak tüm karşılaşmalara çok iyi hazırlandıklarını ve oyuncuların maçlara yüksek konsantrasyonla çıktığını aktaran Leon Harun Apaydın, sezon sonuna yaklaştıkça maçların daha da değerli olduğunu bildiklerini belirterek, "Herkes çok motive. Maçların önemini biliyoruz. Hem evimizde Bahçeşehir maçını taraftarımızla birlikte kazanmak hem de TOFAŞ'ı, kendi evinde farklı oynayan bir takımı, orada yenerek mücadeleyi galibiyetle sonuçlandırmak bizim için çok iyi oldu. Umarım şimdi Aliağa Petkim maçını da evimizde taraftarımızla birlikte kazanırız" diye konuştu.

Takımın tecrübeli isimlerinden Kartal Özmızrak ise, "Takımın motivasyonu gayet iyi durumda. Kazandığımız bu iki büyük galibiyet bizi çok pozitif etkiledi. Taraftarlarımızın desteğiyle de pazar günü Aliağa Petkim'i yenmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda 15 Şubat günü oynanacak olan MSK–Aliağa Petkim maçı saat 15.30'da başlayacak.

