Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'dan sürpriz kaleci transferi! Günay Güvenç'in yerine...

Galatasaray'dan sürpriz kaleci transferi! Günay Güvenç'in yerine...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'dan dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların son olarak kaleci transferi için Günay Güvenç'in yerine sürpriz bir isme yöneldiği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 09:46
Galatasaray'dan sürpriz kaleci transferi! Günay Güvenç'in yerine...

Galatasaray son olarak Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray'dan sürpriz kaleci transferi! Günay Güvenç'in yerine...

Cimbom bu mücadeleden 3-0'lık skorla galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'dan sürpriz kaleci transferi! Günay Güvenç'in yerine...

Sarı-kırmızılılar teknik direktörleri Okan Buruk önderliğinde mücadele ettiği tüm kulvarlarda sezon sonunda önemli başarılar elde etmek istiyor.

Galatasaray'dan sürpriz kaleci transferi! Günay Güvenç'in yerine...

Devre arasında Noa Lang ve Sacha Boey gibi önemli yıldızları kadrosuna katan sarı-kırmızılılar ile ilgili transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan sürpriz kaleci transferi! Günay Güvenç'in yerine...

Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlama çalışmaları şimdiden başladı.

Galatasaray'dan sürpriz kaleci transferi! Günay Güvenç'in yerine...

Sezon sonunda yolların ayrılması beklenen Günay Güvenç için çok sayıdan takımdan 1. kaleci olması yönünde teklif geldiği öğrenildi.

Galatasaray'dan sürpriz kaleci transferi! Günay Güvenç'in yerine...

Sabah'ın haberine göre; Günay'ın olası ayrılığını dikkate alan sarı-kırmızılı takım, Berkan Kutlu'yu Konyaspor'a gönderirken Deniz Ertaş'ın durumunu da sordu.

Galatasaray'dan sürpriz kaleci transferi! Günay Güvenç'in yerine...

Sarı-kırmızılı takımın yöneticilerinin yeşil-beyazlılarla sezon sonunda Deniz için masaya oturacağı aktarıldı.

Galatasaray'dan sürpriz kaleci transferi! Günay Güvenç'in yerine...

20 yaşındaki kaleci, Konyaspor formasıyla bu sezon 13 maçta görev yaptı. 17 gol giyen Ertaş, 2 maçta kalesini gole kapatmayı başardı

Galatasaray'dan sürpriz kaleci transferi! Günay Güvenç'in yerine...

Tümosan Konyaspor ile bir buçuk yıl sözleşmesi kalan Deniz Ertaş, U21 Milli Takımı'na kadar yükseldi ve geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor.

