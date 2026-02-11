Galatasaray'dan sürpriz kaleci transferi! Günay Güvenç'in yerine...
Süper Lig devlerinden Galatasaray'dan dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların son olarak kaleci transferi için Günay Güvenç'in yerine sürpriz bir isme yöneldiği öğrenildi. İşte haberin detayları...
Devre arasında Noa Lang ve Sacha Boey gibi önemli yıldızları kadrosuna katan sarı-kırmızılılar ile ilgili transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlama çalışmaları şimdiden başladı.
Sezon sonunda yolların ayrılması beklenen Günay Güvenç için çok sayıdan takımdan 1. kaleci olması yönünde teklif geldiği öğrenildi.
Sabah'ın haberine göre; Günay'ın olası ayrılığını dikkate alan sarı-kırmızılı takım, Berkan Kutlu'yu Konyaspor'a gönderirken Deniz Ertaş'ın durumunu da sordu.
Sarı-kırmızılı takımın yöneticilerinin yeşil-beyazlılarla sezon sonunda Deniz için masaya oturacağı aktarıldı.
20 yaşındaki kaleci, Konyaspor formasıyla bu sezon 13 maçta görev yaptı. 17 gol giyen Ertaş, 2 maçta kalesini gole kapatmayı başardı
Tümosan Konyaspor ile bir buçuk yıl sözleşmesi kalan Deniz Ertaş, U21 Milli Takımı'na kadar yükseldi ve geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor.
