Sunderland-Liverpool maçı detayları: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere'de haftanın kapanış randevularından birinde Liverpool, zorlu Sunderland deplasmanına çıkıyor. Arne Slot yönetimindeki konuk takım, son haftalarda kaybettiği puanları telafi etmek ve Avrupa hedefine bir adım daha yaklaşmak için sahadaki yerini alacak. Öte yandan taraftarının büyük desteğini arkasına alacak olan Sunderland, evindeki bu kritik sınavdan puan ya da puanlarla ayrılarak orta sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. İşte taktik disiplinin ön planda olacağı ve her iki takımın da kaderini etkileyecek olan Sunderland-Liverpool maçının detayları...

Sunderland-Liverpool MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig'in 26. haftasındaki bu kritik karşılaşma, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü oynanacak. Stadium of Light'ta oynanacak maçta hakem Chris Kavanagh düdük çalacak.

Sunderland-Liverpool MAÇI SAAT KAÇTA?

Zirve yarışındaki dengeleri değiştirebilecek bu mücadele, Türkiye saati ile 23.15'te başlayacak. Aynı saatte alt sıraları ilgilendiren diğer maçların da oynanacak olması, futbol dolu bir geceyi beraberinde getirecek.

Sunderland-Liverpool MAÇI HANGİ KANALDA?

Sunderland ile Liverpool arasındaki bu zorlu randevu, beIN Sports 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Sunderland-Liverpool MUHTEMEL 11'LER

Sunderland: Roefs; Mukiele, Ballard, Alderete, Reinildo; Sadiki, Diarra; Hume, Le Fee, Talbi; Brobbey

Liverpool: Alisson; Jones, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike