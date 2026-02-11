CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İngiltere Premier Lig Sunderland-Liverpool maçı detayları: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig’in 26. haftası, futbolun köklü ekiplerinden Sunderland ile dev rakibi Liverpool’un kapışmasına tanıklık ediyor. Ligde 36 puanla 11. sırada yer alan ve bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken Sunderland, evinde dev bir sürprize imza atarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Şampiyonluk yarışından uzaklaşan ancak 39 puanla 6. sırada bulunan Liverpool için ise bu maç, Şampiyonlar Ligi potasına yeniden tutunmak adına 'tamam mı devam mı' niteliği taşıyor. Peki, Sunderland-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 09:04
Sunderland-Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere'de haftanın kapanış randevularından birinde Liverpool, zorlu Sunderland deplasmanına çıkıyor. Arne Slot yönetimindeki konuk takım, son haftalarda kaybettiği puanları telafi etmek ve Avrupa hedefine bir adım daha yaklaşmak için sahadaki yerini alacak. Öte yandan taraftarının büyük desteğini arkasına alacak olan Sunderland, evindeki bu kritik sınavdan puan ya da puanlarla ayrılarak orta sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. İşte taktik disiplinin ön planda olacağı ve her iki takımın da kaderini etkileyecek olan Sunderland-Liverpool maçının detayları...

Sunderland-Liverpool MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig'in 26. haftasındaki bu kritik karşılaşma, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü oynanacak. Stadium of Light'ta oynanacak maçta hakem Chris Kavanagh düdük çalacak.

Sunderland-Liverpool MAÇI SAAT KAÇTA?

Zirve yarışındaki dengeleri değiştirebilecek bu mücadele, Türkiye saati ile 23.15'te başlayacak. Aynı saatte alt sıraları ilgilendiren diğer maçların da oynanacak olması, futbol dolu bir geceyi beraberinde getirecek.

Sunderland-Liverpool MAÇI HANGİ KANALDA?

Sunderland ile Liverpool arasındaki bu zorlu randevu, beIN Sports 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Sunderland-Liverpool MUHTEMEL 11'LER

Sunderland: Roefs; Mukiele, Ballard, Alderete, Reinildo; Sadiki, Diarra; Hume, Le Fee, Talbi; Brobbey

Liverpool: Alisson; Jones, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

