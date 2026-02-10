Fenerbahçe'de, Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı deplasman maçının hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 15:18
Fenerbahçe, 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı Trendyol Süper Lig 22. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Gençlerbirliği maçında 60 dakika ve üzeri forma giyen oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçı hazırlıklarına 11 Şubat'ta yapacağı antrenmanla devam edecek.

