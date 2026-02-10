UEFA Avrupa Ligi'nden N'Golo Kante paylaşımı

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde renklerine bağladığı dünyaca ünlü Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante, sarı-lacivertli forma ile ilk maçına Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği karşısında çıktı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan yıldız isim, karşılaşmanın ardından taraftarlara üçlü çektirdi ve Fenerbahçe kariyerine "merhaba" dedi. UEFA Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabı, Kante'nin üçlü çektirdiği anlara ait bir fotoğrafı paylaştı.

İŞTE O PAYLAŞIM