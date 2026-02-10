CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonsporlu golcüler krallık yarışında zirveyi zorluyor!

Trabzonsporlu golcüler krallık yarışında zirveyi zorluyor!

Trabzonspor’da hücum hattı gol krallığı yarışında öne çıktı; Onuachu, Muçi ve Augusto toplam 33 golle takımın skor yükünü çekiyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 12:51
Trabzonsporlu golcüler krallık yarışında zirveyi zorluyor!

Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor'da hücum hattı, performansıyla öne çıktı. Bordo-mavili ekipte birden fazla oyuncu gol krallığı yarışının üst sıralarında yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor, puanını 45'e yükselterek üst sıralardaki yerini korudu. Karşılaşmada hücum oyuncularının skor katkısı galibiyette belirleyici rol oynadı. Bordo-mavili takımın sezon genelindeki gol dağılımında ise belirli isimlerin ağırlığı göze çarptı.

ONUACHU GOL YÜKÜNÜ ÇEKİYOR

Trabzonspor, ligde oynadığı 21 maçta rakip fileleri 41 kez havalandırdı. Bu gollerin 15'ini Nijeryalı forvet Paul Onuachu kaydetti. Onuachu'yu 9'ar golle Ernest Muçi ve Felipe Augusto takip etti. Üç oyuncu toplamda 33 gole imza atarak takımın gollerinin yaklaşık yüzde 80'ini kaydetti.

15 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunan Onuachu, Rams Başakşehir forması giyen Eldor Shomurodov ile ilk sırayı paylaşıyor. Sezon boyunca istikrarlı performans sergileyen tecrübeli futbolcu, Trabzonspor'un en önemli skor opsiyonlarından biri olmayı sürdürdü.

ÜST SIRALARDA BORDO-MAVİLİLERİN AĞIRLIĞI BULUNUYOR

Gol krallığı listesinde Trabzonsporlu oyuncuların çokluğu öne çıktı. Sıralamada bordo-mavili takımdan 4 oyuncu yer aldı. Onuachu zirvede yer alırken, Muçi ve Augusto da attıkları 9'ar golle üst basamaklarda kendine yer buldu. Ara transfer döneminde kadroya katılan Umut Nayir ise yeni takımında henüz gol atamazken, sezon genelinde 8 gollük katkı sağladı.

HÜCUM VERİMLİLİĞİ PUAN TABLOSUNA YANSIDI

Birden fazla oyuncusunun gol krallığı yarışında üst sıralarda bulunması, Trabzonspor'un hücumdaki verimliliğini ortaya koydu. Bordo-mavililer, skor yükünü paylaşan hücum hattıyla sezonun kalan bölümünde de zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Süper Lig'de gol krallığı yarışında ilk 10 sırada şu oyuncular yer aldı:

Paul Onuachu (Trabzonspor) 15 gol, Eldor Shomurodov (Rams Başakşehir) 15 gol, Anderson Talisca (Fenerbahçe) 12 gol, Mauro Icardi (Galatasaray) 10 gol, Osimhen (Galatasaray) 9 gol, Ernest Muçi (Trabzonspor) 9 gol, Felipe Augusto (Trabzonspor) 9 gol, Marco Asensio (Fenerbahçe) 9 gol, Bayo (Gaziantep FK) 9 gol, Umut Nayir (Trabzonspor) 8 gol

İspanya Asensio'nun asistini konuşuyor! Manşetler alev aldı
Noa Lang'dan flaş karar!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Özgür Özel-Mesut Özarslan kavgasının arka planı: O mesajlar Mansur Yavaş'ı yakar mı?
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Icardi'ye sürpriz talip! Ünlü başkan takip ediyor
Transferde flaş karar! Osimhen ve Barcelona...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Noa Lang'dan flaş karar! Noa Lang'dan flaş karar! 12:48
Trabzonspor, Fatih Tekke ile galibiyet istiyor! Trabzonspor, Fatih Tekke ile galibiyet istiyor! 12:42
Süper Lig'de takımların durumu! Süper Lig'de takımların durumu! 12:27
Brezilya'da Talisca üzüntüsü! Hayal kırıklığına uğradılar Brezilya'da Talisca üzüntüsü! Hayal kırıklığına uğradılar 12:14
G.Saray'da Uğurcan Çakır farkı! G.Saray'da Uğurcan Çakır farkı! 12:08
West Ham United-Manchester United muhtemel 11'ler! West Ham United-Manchester United muhtemel 11'ler! 11:52
Daha Eski
NBA'de Thunder kazandı! NBA'de Thunder kazandı! 11:49
İspanya Asensio'nun asistini konuşuyor! Manşetler alev aldı İspanya Asensio'nun asistini konuşuyor! Manşetler alev aldı 11:43
Tottenham-Newcastle United maçı ne zaman? Tottenham-Newcastle United maçı ne zaman? 11:42
Ziraat Bankkart'ın rakibi Tours! Ziraat Bankkart'ın rakibi Tours! 11:38
Göztepe gol yemiyor! Göztepe gol yemiyor! 11:28
Icardi'ye sürpriz talip! Ünlü başkan takip ediyor Icardi'ye sürpriz talip! Ünlü başkan takip ediyor 11:15