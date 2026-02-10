CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA NBA'de Thunder, Lakers deplasmanında kazandı!

NBA'de Thunder, Lakers deplasmanında kazandı!

NBA’de Oklahoma City Thunder, Lakers’ı 119-110 yenerken, Pistons deplasmanda Hornets’i 110-104 mağlup etti. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 11:49
NBA'de Thunder, Lakers deplasmanında kazandı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 119-110 yendi.

Batı Konferansı lideri Thunder'da sakatlığı nedeniyle 10 maç sonra parkeye dönen Jalen Williams, 23 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Kenardan gelen Isaiah Joe 19, Alex Caruso 17 sayı üretirken, Chet Holmgren 13 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

LeBron James'in 22 sayı, 10 asistle oynadığı Lakers'ta, Marcus Smart 19, Austin Reaves 16 sayı kaydetti.

HORNETS-PİSTONS MAÇINDA SAHA KARIŞTI

Doğu Konferansı lideri Detroit Pistons'ın deplasmanda Charlotte Hornets'ı 110-104 mağlup ettiği maçta, ev sahibi takımın başantrenörü Charles Lee ve 4 oyuncu ihraç edildi.

Spectrum Center'da oynanan maçta Cade Cunningham 33 sayı, 9 ribaunt, 7 asistle Pistons'ı sırtlarken, Duncan Robinson 18, Jalen Duren 15 sayıyla oynadı.

9 maçlık galibiyet serisi sona eren Hornets'ta ise Brandon Miller 24, LaMelo Ball ve Kon Knueppel 20'şer sayılık performans sergiledi.

Üçüncü çeyrekte Jalen Duren ile Moussa Diabate arasındaki gerilimle başlayan ve bir anda diğer oyuncuların da müdahil olmasıyla büyüyen olayların ardından Duren ve Diabate'in yanı sıra Miles Bridges ile Isaiah Stewart oyundan atıldı.

Son çeyrekte hakemin üzerine yürüyen Hornets Başantrenörü Lee de ihraç edildi.

Nkunku'dan flaş transfer itirafı!
Icardi'ye sürpriz talip! Ünlü başkan takip ediyor
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Özgür Özel-Mesut Özarslan kavgasının arka planı: O mesajlar Mansur Yavaş'ı yakar mı?
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Juve'den G.Saray maçı açıklaması!
Transferde flaş karar! Osimhen ve Barcelona...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi'ye sürpriz talip! Ünlü başkan takip ediyor Icardi'ye sürpriz talip! Ünlü başkan takip ediyor 11:15
Everton-Bournemouth maç bilgileri! Everton-Bournemouth maç bilgileri! 10:59
Fenerbahçe Medicana'nın rakibi Orion Stars! Fenerbahçe Medicana'nın rakibi Orion Stars! 10:58
Galatasaray MCT Technic'in Şampiyonlar Ligi sınavı! Galatasaray MCT Technic'in Şampiyonlar Ligi sınavı! 10:49
Türk Telekom sezonun son maçına çıkacak! Türk Telekom sezonun son maçına çıkacak! 10:43
Juve'den G.Saray maçı açıklaması! Juve'den G.Saray maçı açıklaması! 10:38
Daha Eski
Halter Şampiyonası'nda büyük gurur! Halter Şampiyonası'nda büyük gurur! 10:34
Chelsea-Leeds United maçı detayları! Chelsea-Leeds United maçı detayları! 10:32
Bahçeşehir Koleji'nde BKT Avrupa Kupası sınavı! Bahçeşehir Koleji'nde BKT Avrupa Kupası sınavı! 10:27
Zecorner Kayserispor 10. kez kaybetti! Zecorner Kayserispor 10. kez kaybetti! 10:15
Beşiktaş'ta Gollini gerçeği! Vasquez'den önce... Beşiktaş'ta Gollini gerçeği! Vasquez'den önce... 10:13
Nkunku'dan flaş transfer itirafı! Nkunku'dan flaş transfer itirafı! 10:03