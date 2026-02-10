CANLI SKOR ANA SAYFA
Tottenham-Newcastle United maçı | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig’de haftanın en dikkat çeken randevularından birinde Tottenham, kendi sahasında Newcastle United’ı konuk ediyor. 29 puanla 15. sırada yer alan ve son haftalarda yaşadığı istikrarsız sonuçlara taraftarı önünde son vermek isteyen ev sahibi, bu zorlu engeli aşarak moral tazelemek istiyor. Diğer tarafta, 33 puanla 12. basamakta bulunan ve deplasman karnesiyle dikkat çeken Newcastle United ise, Londra’dan zaferle dönerek ilk 10 içerisine girmeyi hedefliyor. İşte Tottenham - Newcastle United maçı canlı yayın bilgileri...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 11:42
Tottenham-Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki Tottenham-Newcastle United karşılaşması, iki takımın da çok sayıda eksikle sahaya çıkacağı zorlu bir taktik savaşına sahne olacak. Ev sahibi Tottenham'da kaptan Cristian Romero'nun kırmızı kart cezası nedeniyle olmayışı savunma hattında ciddi bir boşluk yaratırken; sakatlıkları süren James Maddison, Richarlison, Mohammed Kudus ve Destiny Udogie gibi kilit isimlerin yokluğu teknik direktör Thomas Frank'ın elini zayıflatıyor. Konuk ekip Newcastle United ise sakatlıktan dönen Bruno Guimaraes'in orta sahadaki liderliğine güveniyor. İşte Tottenham - Newcastle United maçı detayları...

Tottenham-Newcastle United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 26. haftasındaki Tottenham-Newcastle United maçı, 10 Şubat Salı günü oynanacak. Tottenham Hotspur'daki mücadele, Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

Tottenham-Newcastle United MAÇI HANGİ KANALDA?

Tottenham-Newcastle United maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Tottenham-Newcastle United MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Vicario; Gray, Dragusin, Van de Ven, Spence; Sarr, Palhinha, Gallagher; Simons, Solanke, Kolo Muani

Newcastle United: Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Tonali, Guimaraes, Ramsey; Elanga, Woltemade, Barnes

Juve'den G.Saray maçı açıklaması!
Icardi'ye sürpriz talip! Ünlü başkan takip ediyor
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Özgür Özel-Mesut Özarslan kavgasının arka planı: O mesajlar Mansur Yavaş'ı yakar mı?
Beşiktaş'ta Gollini gerçeği! Vasquez'den önce...
Transferde flaş karar! Osimhen ve Barcelona...
