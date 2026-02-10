Tottenham-Newcastle United maçı | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham-Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki Tottenham-Newcastle United karşılaşması, iki takımın da çok sayıda eksikle sahaya çıkacağı zorlu bir taktik savaşına sahne olacak. Ev sahibi Tottenham'da kaptan Cristian Romero'nun kırmızı kart cezası nedeniyle olmayışı savunma hattında ciddi bir boşluk yaratırken; sakatlıkları süren James Maddison, Richarlison, Mohammed Kudus ve Destiny Udogie gibi kilit isimlerin yokluğu teknik direktör Thomas Frank'ın elini zayıflatıyor. Konuk ekip Newcastle United ise sakatlıktan dönen Bruno Guimaraes'in orta sahadaki liderliğine güveniyor. İşte Tottenham - Newcastle United maçı detayları...

Tottenham-Newcastle United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 26. haftasındaki Tottenham-Newcastle United maçı, 10 Şubat Salı günü oynanacak. Tottenham Hotspur'daki mücadele, Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

Tottenham-Newcastle United MAÇI HANGİ KANALDA?

Tottenham-Newcastle United maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Tottenham-Newcastle United MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Vicario; Gray, Dragusin, Van de Ven, Spence; Sarr, Palhinha, Gallagher; Simons, Solanke, Kolo Muani

Newcastle United: Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Tonali, Guimaraes, Ramsey; Elanga, Woltemade, Barnes