Galatasaray'da Uğurcan Çakır farkı! Fernando Muslera'nın ardından...

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır yeni takımında göstermiş olduğu performans ile kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarların sevgisini kazandı. Tecrübeli file bekçisi ile ilgili ortaya çıkan o gerçek ise dikkat çekti. İşte detaylar...
Galatasaray geride kalan sezon Fernando Muslera varken ilk 21 haftada kalesinde 24 gol görmüştü. O dönem Muslera'nın performansı tartışma konusu olmuştu.
Sarı-kırmızılılar bu sezon ise aynı süreçte 14 gol yedi.
18 karşılaşmada forma terleten Uğurcan Çakır yalnızca 11 gole izin verdi ve performansıyla dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'de 21. hafta itibarıyla yüzdesi en yüksek kaleciler sıralamasında Uğurcan Çakır, yüzde 81.7'lik oranla Göztepe kalecisi Mateusz Lis'in (yüzde 84) ardından ikinci sırada bulunuyor.
Takvim'in derlediği habere göre; başarılı file bekçisi yalnızca kurtarışlarıyla değil, oyun kurulumuna katkısıyla da öne çıkıyor. Maç başına 28.9 isabetli pas ve yüzde 77 pas başarı oranıyla bu alanda ligin en iyi kalecisi konumunda olan 29 yaşındaki kaleci, son iki lig maçında da kalesini gole kapatarak form grafiğini istikrarlı bir şekilde sürdürdü.
