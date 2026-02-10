CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da Uğurcan Çakır farkı! Fernando Muslera'nın ardından...

Galatasaray'da Uğurcan Çakır farkı! Fernando Muslera'nın ardından...

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır yeni takımında göstermiş olduğu performans ile kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarların sevgisini kazandı. Tecrübeli file bekçisi ile ilgili ortaya çıkan o gerçek ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 12:08
Galatasaray'da Uğurcan Çakır farkı! Fernando Muslera'nın ardından...

Galatasaray yaz transfer döneminde Uğurcan Çakır'ı Trabzonspor'dan kadrosuna katarak büyük ses getirmişti.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır farkı! Fernando Muslera'nın ardından...

File bekçisi mücadele ettiği her kulvarda mutlaka kupalar kazanmak isteyen Cimbom'da şimdiye kadar gösterdiği performansla büyük alkış aldı.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır farkı! Fernando Muslera'nın ardından...

Uğurcan Çakır ile ilgili ortaya çıkan o gerçek ise dikkat çekti.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır farkı! Fernando Muslera'nın ardından...

Galatasaray geride kalan sezon Fernando Muslera varken ilk 21 haftada kalesinde 24 gol görmüştü. O dönem Muslera'nın performansı tartışma konusu olmuştu.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır farkı! Fernando Muslera'nın ardından...

Sarı-kırmızılılar bu sezon ise aynı süreçte 14 gol yedi.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır farkı! Fernando Muslera'nın ardından...

18 karşılaşmada forma terleten Uğurcan Çakır yalnızca 11 gole izin verdi ve performansıyla dikkat çekti.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır farkı! Fernando Muslera'nın ardından...

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta itibarıyla yüzdesi en yüksek kaleciler sıralamasında Uğurcan Çakır, yüzde 81.7'lik oranla Göztepe kalecisi Mateusz Lis'in (yüzde 84) ardından ikinci sırada bulunuyor.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır farkı! Fernando Muslera'nın ardından...

Takvim'in derlediği habere göre; başarılı file bekçisi yalnızca kurtarışlarıyla değil, oyun kurulumuna katkısıyla da öne çıkıyor. Maç başına 28.9 isabetli pas ve yüzde 77 pas başarı oranıyla bu alanda ligin en iyi kalecisi konumunda olan 29 yaşındaki kaleci, son iki lig maçında da kalesini gole kapatarak form grafiğini istikrarlı bir şekilde sürdürdü.

