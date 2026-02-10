Halter Türkiye Şampiyonası'nda büyük gurur!

Tokat'ta düzenlenen halter yıldızlar, gençler ve büyükler Türkiye Şampiyonası, Düzce sporcularının elde ettiği önemli derecelerle büyük gurur yaşattı.

Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada, Düzce'yi temsil eden sporcular, sergiledikleri üstün performansla dikkat çekti. Farklı sıklet ve yaş kategorilerinde mücadele eden sporcular, azimleri, disiplinleri ve kararlılıklarıyla önemli dereceler elde ederek kente madalyalarla döndü. Elde edilen başarıların, Düzce'de halter sporuna verilen önemin ve yapılan altyapı çalışmalarının bir göstergesi olduğu vurgulanırken, sporcuların bu performansı gelecekte daha büyük başarıların habercisi olarak değerlendirildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti. Şampiyonada kazanılan derecelerle Düzce'nin spor alanındaki yükselişinin sürdüğü bir kez daha ortaya kondu.