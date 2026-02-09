TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig’in 21. haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanı öncesi Kayacık Tesisleri’nde hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Kayacık Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core ısınma ile başladı. Göztepe maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, salonda yenileme çalışması gerçekleştirdi. Sahada rondo ve bitiricilik ile devam eden antrenman, topla oyun ile sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, 11 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'te yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

