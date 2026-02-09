CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Güreş Güreş milli takımları, hazırlıklarını Avrupa şampiyonası ve olimpiyat hedefiyle sürdürüyor!

Güreş milli takımları, hazırlıklarını Avrupa şampiyonası ve olimpiyat hedefiyle sürdürüyor!

Serbest Güreş A Milli Takımı ile 23 Yaş Altı Güreş Milli Takımı, Avrupa şampiyonaları öncesi Kastamonu’da hazırlıklarını sürdürürken nihai hedeflerini olimpiyatlarda madalya kazanmak olarak belirledi. İşte detaylar...

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 15:33
Güreş milli takımları, hazırlıklarını Avrupa şampiyonası ve olimpiyat hedefiyle sürdürüyor!

Serbest Güreş A Milli Takım ve 23 Yaş Altı Güreş Milli Takımı'nın nihai hedefi olimpiyatlar.

Serbest Güreş A Milli Takım ve 23 Yaş Altı Güreş Milli Takımı, mart ve nisan ayında gerçekleşecek Avrupa şampiyonasına hazırlıklarını Kastamonu Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor.

Serbest Güreş A Milli Takımı Teknik Direktörü Soner Demirtaş, yaklaşık 1,5 ay önce güreşi bıraktığını söyledi.

Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile istişare ederek, teknik direktörlük görevine getirildiğini belirten Demirtaş, "Serbest Güreş A Milli Takımı ve 23 Yaş Altı Güreş Milli Takımı birlikte kamp yapıyor. Genç takımımızın mart ayında, A milli takımımızın ise nisan ayında Avrupa şampiyonası var. İlk hedefimiz mart ayı. 23 yaş altı takımımızın şampiyona kadrosunu büyük oranda belirledik. Onların şampiyonası bittikten sonra büyüklerin Avrupa şampiyonası kadrosunu belirleyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz." dedi.

"ŞAMPİYONAYA KADAR 23 YAŞ ALTINDA ÜÇ, BÜYÜKLERDE DE DÖRT KAMPIMIZ DAHA OLACAK"

Demirtaş, 23 Yaş Altı Güreş Milli Takımı'nın güreşin geleceği açısından önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Genç takımımızdan büyükler takımına giren sporcularımız da var. Onlar 23 yaş altı şampiyonada yarıştıktan sonra büyükler takımına seçilirse orada da güreşecek. Büyüklerde bizi temsil edecek olimpiyatlara katılacak birçok sporcu şu an 23 yaş altı takımımızda yer alıyor. O yüzden bu takım bizim için önemli. Bizi büyüklerde daha ileriye taşıyacak. Olimpiyatta bize madalya, kota alacak sporcuların birçoğu şu anda 23 yaş altı takımda. O yüzde şu an kampımızda 23 yaş altına ağırlık veriyoruz. Şampiyonaya kadar 23 yaş altında üç, büyüklerde de 4 kampımız daha olacak. Bu kamplarda ağırlık, teknik ve taktik antrenmanları olacak. O şekilde Avrupa şampiyonalarına hazırlanacağız."

Hedeflerinin olimpiyatlar olduğunun altını çizen Demirtaş, "Hedeflerimiz bizim olimpiyata yönelik. Olimpiyata 3 sene gibi bir zaman var. Bu işin nirvanası olimpiyatlar. Olimpiyatlara katılmak ayrıcalıktır. Madalya almak olağanüstü bir ayrıcalıktır. Biz öncelikle 6 sporcu ile olimpiyatlara gidip orada madalyalar almayı hedefliyoruz. Ona yönelik uzun vadeli çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.

"ZOR BİR SÜREÇ AMA BİZİM HEDEFİMİZ OLİMPİYAT"

Teknik direktör Soner Demirtaş, hedeflerinin her zaman olimpiyat olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Tabii ki burada Avrupa ve dünya şampiyonaları var. Buralar bizim için bir basamak olacak. Avrupa şampiyonasında, dünya şampiyonasında yarışan sporcuların büyük çoğunluğu olimpiyatlara gidecek. Bu şampiyonalarda kendilerini görecekler, rakiplerini görecekler. Neyin eksik, neyin fazla olduğunu görecekler. O sporcuları yenip yenemeyeceklerine bakacaklar. Kendilerini test edecekler. Zor bir süreç ama bizim hedefimiz olimpiyat."

G.Saray'dan 18'lik yıldıza akılalmaz teklif!
G.Saray'da sıcak gelişme! Torreira…
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: "Kuruluş ilkeleri tartışmaya açılamaz"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Talisca'nın maaşı belli oldu!
F.Bahçe'nin yaz bombası ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe'de puan sevinci! Göztepe'de puan sevinci! 15:18
G.Saray'dan Kenan Yıldız için özel plan! G.Saray'dan Kenan Yıldız için özel plan! 15:17
Beşiktaş'ta RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları Beşiktaş'ta RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları 15:05
G.Saray'da sıcak gelişme! Torreira… G.Saray'da sıcak gelişme! Torreira… 15:02
Göztepe evinde Vakıfbank'la oynuyor! Göztepe evinde Vakıfbank'la oynuyor! 15:00
Eren Kalfa’dan altın madalya! Eren Kalfa’dan altın madalya! 14:48
Daha Eski
Tedesco, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Tedesco, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı 14:45
Trabzonspor-F.Bahçe maçının biletleri satışta Trabzonspor-F.Bahçe maçının biletleri satışta 14:43
Jhon Duran'ın transferi resmen açıklandı! Jhon Duran'ın transferi resmen açıklandı! 14:39
Roma-Cagliari maçı detayları! Roma-Cagliari maçı detayları! 14:28
Beşiktaş'tan R. Madrid'in yıldızına dev teklif! Beşiktaş'tan R. Madrid'in yıldızına dev teklif! 14:11
Mert ve Gökay'ın hedefi! Mert ve Gökay'ın hedefi! 14:06