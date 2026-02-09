CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 14:43
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

Papara Park'ta sat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri VIP Platinum -B: 20 bin, VIP Platinum A/C: 15 bin, VIP Gold 12 bin 500, VIP Silver 10 bin, Batı Tribünler 4 bin 250 lira, Doğu Tribünler 3 bin 750 lira, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü 2 bin 250 lira, Güney - Kuzey Kale Arkası bin 750 lira olarak satışa sunuldu.

Bordo-mavili taraftarlar, Atatürk Alanı'ndaki bilet satış noktası önünde yoğunluk oluşturdu.

Misafir Tribün bilet satışı, İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında alınacak karar doğrultusunda yapılacak.

