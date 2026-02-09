Galatasaray'dan flaş Torreira kararı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da takımın vazgeçilmezlerinden olan Lucas Torreira ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda ailesine yakın olmak için takımdan ayrılarak kariyerini Güney Amerika'da sürdüreceği konuşulan Uruguaylı futbolcuyla ilgili sıcak bir karar aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 15:02
Galatasaray'da iç transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılı yönetim, takımın önemli isimlerinden Lucas Torreira'nın maaşında iyileştirme yapmak için resmi adımları atmaya hazırlanıyor. Kulüp yönetiminin, Uruguaylı orta saha oyuncusunun ücretinde güncellemeye gitme kararı aldığı öğrenildi.

Takvim'in haberine göre; Galatasaray yönetiminin planlamasına göre Lucas Torreira'nın mevcut maaşında 1 milyon Euro'ya yakın bir artış yapılması hedefleniyor.

Sarı-kırmızılılar, bu düzenleme ile birlikte oyuncunun kulüp içindeki ücret dengesini yeniden yapılandırmayı amaçlıyor.

Yapılacak iyileştirme sonrası Torreira'nın maaşının, takımın en yüksek kazanan isimlerinden Barış Alper Yılmaz ile aynı seviyeye çekilmesi planlanıyor.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yıllık kazancının 5 milyon Euro olduğu bilinirken, Torreira'nın da bu seviyeye yükseltilmesi gündemde.

Sarı-kırmızılı yönetim, maaş düzenlemesinin ardından 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini de uzatmayı hedefliyor.

Kulüp kaynaklarından alınan bilgilere göre Galatasaray, Torreira'yı uzun vadeli planlamanın önemli parçalarından biri olarak görüyor ve yeni kontrat için hazırlık yapıyor.

Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla 31 resmi karşılaşmada görev aldı. Uruguaylı orta saha oyuncusu, söz konusu maçlarda 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Orta sahadaki istikrarlı performansıyla teknik heyetin vazgeçilmezleri arasında yer aldı.

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Lucas Torreira'nın, Galatasaray ile olan mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray
