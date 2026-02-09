AS Roma - Cagliari Calcio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AS Roma - Cagliari Calcio maçı canlı izle!

Serie A'da gözler Stadio Olimpico'da. Roma, ligde yaşadığı puan kayıplarının ardından Pazartesi günü oynanacak karşılaşmada yeniden çıkış yakalamak istiyor. İlk dört hedefinden uzaklaşmak istemeyen ev sahibi ekip, formda rakibi karşısında kazanmak zorunda. Serie A'da üç maçtır kazanan Cagliari ise Roma deplasmanında da sürpriz peşinde. Futbolseverler karşılaşmaya dair "AS Roma - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor.

ROMA CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN?

İtalya Serie A'da heyecan, Roma ile Cagliari arasında oynanacak kritik karşılaşmayla devam edecek. Mücadele, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü (bugün) oynanacak.

ROMA - CAGLIARI MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma ile Cagliari'yi karşı karşıya getirecek Serie A mücadelesi, Türkiye saati ile 22.45'te (TSİ) başlayacak.

MATCH DAY 🔴🔵 ⚽️ #RomaCagliari ⏰ 20.45 📺 DAZN Sky Sport 🏟️ Stadio Olimpico pic.twitter.com/HdQpUGi3r0 — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) February 9, 2026

ROMA – CAGLIARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Stadio Olimpico'da oynanacak karşılaşma, S SPORT 2 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

ROMA CAGLIARI MAÇI CANLI İZLE

AS Roma-Cagliari Calcio maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Roma muhtemel ilk 11'i: Svilar, Mancini, Ndicka, Ghilardi, Çelik, Cristante, El Aynaoui, Wesley, Soule, Pellegrini, Malen

Cagliari muhtemel ilk 11'i: Caprile, Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Palestra, Adopo, Gaetano, Mazzitelli, Obert, Esposito, Kılıçsoy