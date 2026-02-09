Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat müjdesi!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İspanyol basını, Faslı futbolcuya talip olan yeni takımı ve sarı-lacivertlilerin bonservis beklentisini duyurdu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'nin eski teknik direktör Jose Mourinho'nun vazgeçilmezleri arasında yer alan Faslı orta saha oyuncusu, Real Betis'e kiralandı.
La Liga ekibinin, başarılı bir performans gösteren tecrübeli futbolcunun bonservisini almak istediği iddia edilmişti.
29 yaşındaki futbolcuyla ilgili İspanyol basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.
VILLARREAL TALİP OLDU
Ficherio'da yer alan habere göre; Villarreal, sezon sonunda Sofyan Amrabat'ı transfer etmek istiyor.
Haberde Fenerbahçe'nin Faslı oyuncu için en az 9-10 milyon Euro bandında bir bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.
Villarreal'in ara transfer döneminin son günlerinde Amrabat'ı kiralamak istediği ancak Faslı futbolcunun Real Betis'te kalmayı tercih ettiği aktarıldı.
İspanyol ekibinin transferi gerçekleştirememesine rağmen pes etmediği ve tecrübeli futbolcu için sezon sonunda yeni bir hamle yapacağı vurgulandı.
Real Betis'in de deneyimli orta saha oyuncusunu kadroda tutmak istediği ve Faslı futbolcunun takımın kilit oyuncularından biri olarak görüldüğü kaydedildi.
Öte yandan Betis'in, Amrabat'ıın bonservisini almak için Fenerbahçe'ye en az 10 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi gerektiğinin altı çizildi.
