CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat müjdesi!

Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat müjdesi!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İspanyol basını, Faslı futbolcuya talip olan yeni takımı ve sarı-lacivertlilerin bonservis beklentisini duyurdu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 16:06
Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat müjdesi!

Fenerbahçe, 2025/26 sezonunda kadrosunda önemli değişiklikler yaptı.

Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat müjdesi!

Sarı-lacivertliler, hem yaz hem de kış transfer döneminde çok sayıda futbolcusuyla yıllarını ayırdı.

Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat müjdesi!

Kanarya'da takımdan ayrılan isimlerden birisi de Sofyan Amrabat oldu.

Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat müjdesi!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktör Jose Mourinho'nun vazgeçilmezleri arasında yer alan Faslı orta saha oyuncusu, Real Betis'e kiralandı.

Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat müjdesi!

La Liga ekibinin, başarılı bir performans gösteren tecrübeli futbolcunun bonservisini almak istediği iddia edilmişti.

Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat müjdesi!

29 yaşındaki futbolcuyla ilgili İspanyol basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat müjdesi!

VILLARREAL TALİP OLDU

Ficherio'da yer alan habere göre; Villarreal, sezon sonunda Sofyan Amrabat'ı transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat müjdesi!

Haberde Fenerbahçe'nin Faslı oyuncu için en az 9-10 milyon Euro bandında bir bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat müjdesi!

Villarreal'in ara transfer döneminin son günlerinde Amrabat'ı kiralamak istediği ancak Faslı futbolcunun Real Betis'te kalmayı tercih ettiği aktarıldı.

Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat müjdesi!

İspanyol ekibinin transferi gerçekleştirememesine rağmen pes etmediği ve tecrübeli futbolcu için sezon sonunda yeni bir hamle yapacağı vurgulandı.

Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat müjdesi!

Real Betis'in de deneyimli orta saha oyuncusunu kadroda tutmak istediği ve Faslı futbolcunun takımın kilit oyuncularından biri olarak görüldüğü kaydedildi.

Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat müjdesi!

Öte yandan Betis'in, Amrabat'ıın bonservisini almak için Fenerbahçe'ye en az 10 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi gerektiğinin altı çizildi.

G.Saray'dan 18'lik yıldıza akılalmaz teklif!
Jhon Duran'ın transferi resmen açıklandı!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: "Kuruluş ilkeleri tartışmaya açılamaz"
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Talisca'nın maaşı belli oldu!
F.Bahçe'nin yaz bombası ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe'nin yapay zeka içerikleri ilgi gördü! Göztepe'nin yapay zeka içerikleri ilgi gördü! 15:41
Güreş milli takımının hedefi! Güreş milli takımının hedefi! 15:33
Göztepe'de puan sevinci! Göztepe'de puan sevinci! 15:18
G.Saray'dan Kenan Yıldız için özel plan! G.Saray'dan Kenan Yıldız için özel plan! 15:17
Beşiktaş'ta RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları Beşiktaş'ta RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları 15:05
G.Saray'da sıcak gelişme! Torreira… G.Saray'da sıcak gelişme! Torreira… 15:02
Daha Eski
Göztepe evinde Vakıfbank'la oynuyor! Göztepe evinde Vakıfbank'la oynuyor! 15:00
Eren Kalfa’dan altın madalya! Eren Kalfa’dan altın madalya! 14:48
Tedesco, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Tedesco, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı 14:45
Trabzonspor-F.Bahçe maçının biletleri satışta Trabzonspor-F.Bahçe maçının biletleri satışta 14:43
Jhon Duran'ın transferi resmen açıklandı! Jhon Duran'ın transferi resmen açıklandı! 14:39
Roma-Cagliari maçı detayları! Roma-Cagliari maçı detayları! 14:28