Galatasaray'dan Barcelona'nın genç yıldızına dev teklif!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkat çeken Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde Barcelona'nın genç yıldızı için yaptığı dev teklifi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Yeni transferleriyle yoluna tam gaz devam eden Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
MARC BERNAL İÇİN TEKLİF YAPILDI
İspanyol basını, sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde Barcelona forması giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Marc Bernal için teklif yaptığını yazdı.
Sport kaynaklı haberde, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un genç yeteneği takımda görmek istediği ve Başkan Dursun Özbek'in bu transfer için bizzat yetki verdiği aktarıldı.
Haberde, Galatasaray'ın İspanyol futbolcu için 30 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği yazıldı.
Sarı-kırmızılıların oyuncuya ise mevcut maaşının 3 katını teklif ettiği belirtildi.
Ancak kış transfer döneminin son saatlerinde yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığı kaydedildi.
Haberde Bernal için Ajax, Girona, Almanya, İngiltere ve İtalya'dan da teklifler geldiği ancak hepsinin reddedildiği aktarıldı.
Marc Bernal, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 18 maçta 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
İspanyol deviyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden 1.93 boyundaki orta saha oyuncusunun, güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.
