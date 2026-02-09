Fenerbahçe'nin eski yıldızı Van der Wiel'den gündem olan itiraf!

Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe formasını da terleten Gregory Van der Wiel ile ilgili dikkat çeken haberler geliyor. 2019 yılında emeklilik kararı alan eski futbolcunun sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu o açıklamalar gündem oldu. İşte o sözler...

"FUTBOL BİR HAPİSHANE..."

Eski sağ bek yer verdiği açıklamalarda, "Futbol bir hapishane, kariyerimin tek bir anından bile zevk almadım. 16 kupa kazandım ancak kendimi tamamen yalnız hissettim. Sanki bir seyirci gibi hissediyordum, oyunun parçası değilmişim gibi düşünüyordum. Maske takmıştım, kendim olamıyordum. Kazandığım onca şeyde hiçbir şey hissetmedim; ne sevinç ne gurur ne de hiç bir şey

Eğer soyunma odasına aynı şekilde hissediyorsanız zayıf değil, insansınız" ifadelerine yer verdi.

ŞİMDİLERDE NE YAPIYOR?

38 yaşındaki Hollandalı, 2019 yılında aktif futbol kariyerini noktaladıktan sonra, şuan mental ve performans koçluğunun yanı sıra, sosyal medya üzerinden içerikler üretiyor.