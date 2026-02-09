CANLI SKOR ANA SAYFA
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 8 disiplinde madalyalar sahiplerini bulacak!

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 8 disiplinde madalyalar sahiplerini bulacak!

Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları’nda 10 Şubat’ta 8 branşta madalya müsabakaları yapılacak. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 09:13 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 09:27
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 8 disiplinde madalyalar sahiplerini bulacak!

İtalya'da düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları, 10 Şubat 4. gününde alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, curling, serbest stil kayak, kızak, kısa kulvar sürat pateni ve kayakla atlama branşlarında madalya müsabakaları yapılacak.

Alp disiplini kadınlar takım kombine, biatlon erkekler 20 kilometre bireysel, kayaklı koşu erkekler ve kadınlar sprint klasik, curling karışık çiftler, serbest stil kayak erkekler slopestyle, kızak tek kadınlar, kısa kulvar sürat pateni karışık takım ve kayakla atlama karışık takımda madalyalar dağıtılacak.

Ayrıca sporcular, artistik buz pateni ve buz hokeyi branşlarında da müsabakalara çıkacak.

