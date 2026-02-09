Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçını takip etmek için tıklayın...

Fenerbahçe - Gençlerbirliği karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de şampiyonluk yarışının kızıştığı haftalarda sarı-lacivertliler için kritik bir mücadele sahne alacak. Kadıköy'de oynanacak maçta Fenerbahçe, taraftar desteğiyle galibiyet arıyor. Futbolseverler, canlı yayın bilgileri, maç saati, kanal detayları ve muhtemel 11'ler hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Yeni transferlerin performansı ise maçın en çok konuşulacak konuları arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

FENERBAHÇE NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Ligde bu sezon yenilgi yüzü görmeyen tek takım olan Fenerbahçe, 13 galibiyet ve 7 beraberlikle topladığı 46 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek formda görüntüsünü sürdürdü.

⚽️ Maç Günü | #HaydiGençler⚡️ 🆚 Fenerbahçe A.Ş. 🏆 Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu - 21. Hafta 📆 9 Şubat – Pazartesi 🕗 20.00 🏟️ Chobani Stadyumu 📺 beIN Sports 1 📲 #FBvGB pic.twitter.com/lCX7VkF3eJ — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) February 8, 2026

GENÇLERBİRLİĞİ DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Gençlerbirliği, ligde son maçında sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek haftaya 22 puanla giriyor. Kırmızı-siyahlı ekip, iç sahada oynadığı son 5 lig maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak dikkat çekti. Ancak başkent temsilcisi, deplasmanda aynı başarıyı sergileyemedi ve dış sahada yalnızca 5 puan toplayabildi. Gençlerbirliği'nin deplasmandaki tek galibiyeti, 9. haftada Beşiktaş'a karşı 2-1'lik skorla geldi.

KARŞILAŞMA ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni konuk ettiği son Süper Lig maçını Mart 2021'de 2-1 kaybetti ancak bugüne kadar üst üste iki iç saha yenilgisi yaşamadı.

Gençlerbirliği, Fenerbahçe'ye konuk olduğu son 24 Süper Lig maçında da gol yedi ve bu deplasmanda son olarak Nisan 1996'da gol yemeden maç tamamladı.

Fenerbahçe, Ankara takımlarıyla oynadığı son 6 Süper Lig maçını kazandı.

Gençlerbirliği, bu sezon İstanbul takımlarına karşı oynadığı 7 maçta 4 galibiyet aldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 20 maçta da yenilmedi. Sarı-lacivertliler, kulüp tarihinde ilk 21 maçını namağlup geçtiği bir sezon yaşamadı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'de üst üste 2'den fazla galibiyet aldığı son seriyi Mart–Nisan 2021'de yakaladı.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla önde top kazanan takım Fenerbahçe (175) olurken, Gençlerbirliği bu alanda en düşük sayıya (81) sahip.

96. RANDEVU

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, Süper Lig tarihinde 96. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 95 lig maçında Fenerbahçe 48 galibiyet alırken, 31 maç berabere sonuçlandı. Gençlerbirliği ise 16 kez sahadan galip ayrıldı. Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-1 kazanmıştı.