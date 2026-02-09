CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda Panionios'a konuk olacak!

Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda Panionios'a konuk olacak!

Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası B Grubu 18. haftasında 10 Şubat’ta deplasmanda Panionios ile karşılaşacak. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 09:57
Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda Panionios'a konuk olacak!

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 18. ve son haftasında 10 Şubat'ta deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panionios ile karşılaşacak.

Makis Liougas Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Grubunu ilk 2 sırada bitirmeyi ve çeyrek finale yükselmeyi geçen hafta garantileyen siyah-beyazlıların 12 galibiyeti, 5 mağlubiyeti bulunuyor.

İkinci sıradaki Beşiktaş liderlik için Yunanistan deplasmanında kazanıp ikili averajda üstün olduğu ve zirvede yer alan Cosea JL Bourg-en-Bresse'nin kaybetmesini bekleyecek.

Panionios ise grupta oynadığı 17 müsabakada 3 galibiyet, 14 yenilgi yaşarken 10. ve son basamakta kendine yer buldu.

Çakar'dan VAR tepkisi! "Montajlanmadığını nereden bileceğiz?
Maçın ardından büyük övgü! "Bu takımla gurur duymalı"
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Asrın inşasını küçümseyen CHP'li Özgür Özel'in belediyeleri 3 yılda camiyi 4 yılda okulu bitiremedi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Talisca'nın maaşı belli oldu!
Beşiktaş'tan o isme dikkat çeken eleştiri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayserispor’da 4 eksik var! Kayserispor’da 4 eksik var! 09:48
Kayserispor ile Kocaelispor 4. kez karşı karşıya! Kayserispor ile Kocaelispor 4. kez karşı karşıya! 09:42
Trio ekibi yorumladı! İlk golde ofsayt var mı? Trio ekibi yorumladı! İlk golde ofsayt var mı? 09:31
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları! 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları! 09:13
Çakar'dan VAR tepkisi! "Montajlanmadığını nereden bileceğiz? Çakar'dan VAR tepkisi! "Montajlanmadığını nereden bileceğiz? 09:09
Beşiktaş'tan o isme dikkat çeken eleştiri! Beşiktaş'tan o isme dikkat çeken eleştiri! 09:02
Daha Eski
Maçın ardından büyük övgü! "Bu takımla gurur duymalı" Maçın ardından büyük övgü! "Bu takımla gurur duymalı" 08:49
Lang'dan şampiyonluk yarışına dair flaş yorum! Lang'dan şampiyonluk yarışına dair flaş yorum! 01:30
Barış Alper'den Rizespor taraftarına teşekkür! Barış Alper'den Rizespor taraftarına teşekkür! 01:30
Real Madrid deplasmanda hata yapmadı! Real Madrid deplasmanda hata yapmadı! 00:56
PSG'den tarihe geçen galibiyet! PSG'den tarihe geçen galibiyet! 00:56
Real Madrid deplasmanda hata yapmadı! Real Madrid deplasmanda hata yapmadı! 00:54