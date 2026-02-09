Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda Panionios'a konuk olacak!

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 18. ve son haftasında 10 Şubat'ta deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panionios ile karşılaşacak.

Makis Liougas Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Grubunu ilk 2 sırada bitirmeyi ve çeyrek finale yükselmeyi geçen hafta garantileyen siyah-beyazlıların 12 galibiyeti, 5 mağlubiyeti bulunuyor.

İkinci sıradaki Beşiktaş liderlik için Yunanistan deplasmanında kazanıp ikili averajda üstün olduğu ve zirvede yer alan Cosea JL Bourg-en-Bresse'nin kaybetmesini bekleyecek.

Panionios ise grupta oynadığı 17 müsabakada 3 galibiyet, 14 yenilgi yaşarken 10. ve son basamakta kendine yer buldu.