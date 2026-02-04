Samsunspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı!

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında, 7 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

İdmana topla ısınma ve dinamik hareketlerle başlayan futbolcular, minyatür kaleli dar alan maçının ardından şut çalışması gerçekleştirdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sipay Bodrum FK ile 3 Şubat'ta oynanan maçta forma giyen futbolcular ise fitness çalıştı.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin katılmazken, Afonso Sousa takımdan ayrı bireysel çalışma yaptı.

Samsun ekibi, 5 Şubat'ta yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.