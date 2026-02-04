CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da Okan Buruk'tan o transfere onay çıkmadı!

Galatasaray'da Okan Buruk'tan o transfere onay çıkmadı!

Galatasaray'da orta saha transferi için çalışmalar kış dönemi perdesinin kapanmasına sayılı saatler kala hız kesmeden sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, o ismin transferini veto etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 12:40
Galatasaray'da Okan Buruk'tan o transfere onay çıkmadı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, orta saha transferi için belirlenen isimler ile görüşmelerini sürdürüyor. O isimlerden biri olan Arthur Vermeeren ise Buruk tarafından veto yedi.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan o transfere onay çıkmadı!

Peki, bu transfer görüşmesinde neler konuşuldu ve 20 yaşındaki oyuncu neden veto yedi? İşte Buruk'un Vermeeren raporu ve detaylar...

Galatasaray'da Okan Buruk'tan o transfere onay çıkmadı!

Okan Buruk, Arthur Vermeeren ile yaptığı görüntülü konuşmanın ardından olumsuz rapor verdi. Galatasaray, satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle gündemine aldığı transferinden Okan Buruk'un raporuyla geri çekildi.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan o transfere onay çıkmadı!

"İÇİNE KAPANIK, UYUM SORUNU VAR"

Deneyimli teknik adamın, yaptığı araştırmalar ve aldığı bilgiler doğrultusunda Vermeeren için, "Oyuncu içine kapanık bir karaktere sahip. Geçmişte adaptasyon sorunları yaşamış. Kısa sürede takıma uyum sağlayacağı hissiyatını alamadım" değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan o transfere onay çıkmadı!

Bu raporun ardından Galatasaray yönetiminin, Arthur Vermeeren transferini rafa kaldırma kararı aldığı belirtildi.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan o transfere onay çıkmadı!

BELÇİKA MİLLİ TAKIMI'NDA OYNUYOR

Bonservisi Leipzig'de bulunan ve Marsilya'da kiralık forma giyen Belçikalı milli 6 numara, bu sezon 17 maçta 2 asistlik performans sergiledi.

