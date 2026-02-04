Galatasaray'da Okan Buruk'tan o transfere onay çıkmadı!
Galatasaray'da orta saha transferi için çalışmalar kış dönemi perdesinin kapanmasına sayılı saatler kala hız kesmeden sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, o ismin transferini veto etti. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
"İÇİNE KAPANIK, UYUM SORUNU VAR"
Deneyimli teknik adamın, yaptığı araştırmalar ve aldığı bilgiler doğrultusunda Vermeeren için, "Oyuncu içine kapanık bir karaktere sahip. Geçmişte adaptasyon sorunları yaşamış. Kısa sürede takıma uyum sağlayacağı hissiyatını alamadım" değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.
Bu raporun ardından Galatasaray yönetiminin, Arthur Vermeeren transferini rafa kaldırma kararı aldığı belirtildi.
BELÇİKA MİLLİ TAKIMI'NDA OYNUYOR
Bonservisi Leipzig'de bulunan ve Marsilya'da kiralık forma giyen Belçikalı milli 6 numara, bu sezon 17 maçta 2 asistlik performans sergiledi.
