Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. A Grubu 3. hafta maçında TFF 1. Lig ekibi Boluspor, sahasında Trendyol Süper Lig temsilcisi Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

BOLUSPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Boluspor: Bartu Kulbilge, Devran Şenyurt, Can Arda Yılmaz, Kouagba, Erdem Dikbasan, Abdulsamet Kırım, Burak Topçu, Alptekin Çaylı, Harun Alpsoy, Gökhan Akkan, Arda Usluoğlu

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Baran Moğultay, Fatih Aksoy, Viana, Hagi, Janvier, Mounie, Meschack, İbrahim Kaya

BOLUSPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Boluspor-Corendon Alanyaspor karşılaşması 4 Şubat Çarşamba günü saat 13:00'da başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

BOLUSPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE