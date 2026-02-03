Samsunspor evinde Sipay Bodrum FK'yı 2 golle geçti!

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Samsunspor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Marius Mouandilmadji'nin 48 ve 90+3. dakikada kaydettiği gollerle 2-0 kazandı.
Kupada 3'te 3 yapan Samsunspor puanını 9 yaptı. Bodrum FK ise puanla tanışamadı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6'ncı dakikada Moundilmadji'nin attığı pas sonrası ceza sahası içinden Tavsan'ın çektiği şutu kaleci Rüzgar kurtardı.
8'inci dakikada Holse'nin attığı pasta Ntcham'ın ceza sahası dışından çektiği şut üst direkten oyun alanına döndü.
12'nci dakikada sağ taraftan Mendes'in içeri çevirdiği topu ceza sahası içinde kontrol edip şut çeken Moundilmadji topu auta attı.
32'nci dakikada Tavsan'ın ceza sahası içinden attığı pasta şutunu çeken Ntcham, meşin yuvarlağı ağlarla buluştursa da VAR kontrolü sonrası ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.
47'nci dakikada Soner'in kestiği ortaya kafa vuran Moundilmadji'nin şutunu kaleci Rüzgar kurtardı. Muoundilmadji kaleciden dönen topu filelerle buluşturdu: 1-0.
64'üncü dakikada Ege'nin pasında ceza sahası dışından Enes'in çektiği şut, az farkla dışarı çıktı.
90+3'üncü dakikada Soner'in çektiği şutu kaleci Rüzgar kurtardı. Dönen topu takip eden Moundilmadji topu ağlara gönderdi: 2-0
İŞTE MAÇIN GOLLERİ