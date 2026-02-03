Maç Sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında RAMS Başakşehir, 4 Şubat Çarşamba günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük’e konuk olacak. İşte detaylar...

Giriş: 03 Şubat 2026, Salı 09:10 Güncelleme: 03 Şubat 2026, Salı 09:12

RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun 3. haftasında 4 Şubat'ta Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki saat 15.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Başakşehir, 8 takımın yer aldığı A Grubu'nda 3 puan ve averajla 4. sırada yer alıyor.

Galatasaray'a ilk hafta maçında 1-0 yenilen turuncu-lacivertli ekip, ikinci müsabakada ise Boluspor'u 2-1 mağlup etti.

Grupta iki beraberlik yaşayan Fatih Karagümrük ise 2 puanla 5. basamakta bulunuyor.

