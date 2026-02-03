Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler Alagöz Holding Iğdır FK sahasında Antalyaspor'u farklı yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Turnuvada B Grubu 3. hafta maçında Alagöz Holding Iğdır FK ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi Iğdır FK rakibini 6-0'lık skorla mağlup etti. İşte detaylar...

Giriş: 03 Şubat 2026, Salı 12:53 Güncelleme: 03 Şubat 2026, Salı 14:59

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan fırtınası sürüyor. Dev turnuvada B Grubu 3. hafta maçında Alagöz Holding Iğdır FK ile Hesap.com Antalyaspor kozlarını paylaştı. Mücadeleden Iğdır FK 6-0'lık skorla galip ayrıldı.

Iğdır adına gol perdesini karşılaşmanın 12. dakikasında Conte açtı. Ardından ev sahibi takımda 16. dakikada Suarez skoru 2-0'a getirdi.

24. dakikada Conte bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getiren isim oldu.

Mücadelenin 31. dakikasında Rotariu takımının 4. golünü kaydetti.

İlk yarı bu gollerle Iğdır FK'nın 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında 50. dakikada Önder Özcan skoru 5-0'a getirdi.

Iğdır FK'dan Brunı 85. dakikada sahneye çıktı ve takımının 6. golünü kaydeden isim oldu. Bu golle Iğdır FK sahadan 6-0'lık skorla galip ayrıldı.

