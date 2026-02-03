Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev turnuvada B Grubu 3. hafta maçında Samsunspor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya geliyor. Samsun'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE SAMSUNSPOR-BODRUM FK MAÇI 11'LERİ:

Samsunspor: İrfan Can, Yunus Emre, Borevkovic, Soner, Mendes, Celil, Elayis, Ntcham, Yalçın, Holse, Mouandilmadji

Bodrum FK: Rüzgar, Furkan, İsmail, Pusat Yağız, Utku Emre, Obekpa, Saadettin Efe, Enes, Yusuf, Emirhan, Samet

SAMSUNSPOR-BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Samsunspor-Bodrum FK maçı TSİ 15.30'ta başladı. Mücadele A Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.