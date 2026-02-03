Maç Sonuçları

Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı FK maçı CANLI İZLE (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev turnuvada C Grubu 3. hafta maçında Çaykur Rizespor sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı FK'yı konuk ediyor. Çaykur Rizespor ile Beyoğlu Yeni Çarşı arasında oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 03 Şubat 2026, Salı 17:52 Güncelleme: 03 Şubat 2026, Salı 18:11

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan fırtınası yeniden başladı. Dev turnuvada C Grubu 3. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Beyoğlu Yeni Çarşı FK karşı karşıya geliyor. Çaykur Rizespor'un ev sahibi olduğu bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ÇAYKUR RİZESPOR-BEYOĞLU YENİ ÇARŞI MAÇI 11'LERİ:

Çaykur Rizespor: Erdem, Taha, Sagnan, Emir, Mithat, Taylan, Buljubasic, Mebude, Zeqiri, Emrecan, Halil

Beyoğlu Yeni Çarşı: Beytullah, Batuhan, Murat, Burak, Sedat, Recep Efe, Eren, Alperen, Alhan, Göktan, Emre Can

ÇAYKUR RİZESPOR-BEYOĞLU YENİ ÇARŞI MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı maçı TSİ 18.00'de başladı. Mücadele A Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

