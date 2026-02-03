Trabzonspor ikinci yarıda 'Fırtına' esti! İşte maçın özeti

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Trabzonspor sahasında Fethiyespor'u konuk etti. Bordo mavililer ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 3-0 mağlup etti.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Ernest Muçi, 77. dakikada Paul Onuachu ve 79. dakikada Anthony Nwakaeme kaydetti.

Trabzonspor puanını 6'ya yükseltirken Fethiyespor ise 1 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada Bouchouari'nin pasında savunmanın arkasında topla buluşan Augusto'nun sağ çapraz pozisyonda kaleci Arda Akbulut ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak yandana auta çıktı.

27. dakikada Muçi'nin kullandığı serbest atışta, top direğin yanından auta gitti.

31. dakikada Muçi'nin sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde yükselen Nwakaeme'nin kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

56. dakikada Ramazan Çevik'in ceza alanı dışı sağ çaprazından kullandığı serbest atışta, kaleci Ahmet Doğan Yıldırım topa sahip oldu.

63. dakikada sol taraftan ceza alanı son çizgisi üzerinde Melih Okutan, topu altıpası içinde Muhammet Raşit Yöndem'e aktardı. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı kontrol ederek filelere gönderdi. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen hakem Fatih Tokali, Melih Okutan'ın ofsaytta topla buluşması nedeniyle gol kararını iptal etti.

69. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Nwakaeme'nin pasında ceza alanı dışı sol çaprazında Muçi'nin şutunda, top kaleci Arda Akbulut'un sağından filelere gitti: 1-0

77. dakikada Pina'nın sağ kanattan yerden ortasında arka dire önünde altıpas içinde Onuachu tamamlayarak topu filelere gönderdi: 2-0

79. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e yükseltti. Muçi'nin pasında ceza alanı içi sol çaprazında Nwakaeme'nin şutunda üst direğe çarpan top filelerle buluştu: 3-0

90+5. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ