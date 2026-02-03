Maç Sonuçları

Sonuçlar
Türkiye Kupası Haberler Çaykur Rizespor ile Beyoğlu Yeni Çarşı yenişemedi! İşte maçın özeti

Çaykur Rizespor ile Beyoğlu Yeni Çarşı yenişemedi! İşte maçın özeti

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Beyoğlu Yeni Çarşı karşıya karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik skorla sona erdi. İşte detaylar...

Giriş: 03 Şubat 2026, Salı 19:59 Güncelleme: 03 Şubat 2026, Salı 20:20

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Beyoğlu Yeni Çarşı 1-1 berabere kaldı. 56. dakikada Beyoğlu Yeni Çarşı ceza sahasında oluşan karambolde Emir Ortakaya'nın yerde kalmasıyla hakem Burak Demirkıran beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Taylan Antalyalı'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

83. dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Hojer'in ortasında vuruşunu gerçekleştiren Ali Sowe'un şutunda top az farkla auta çıktı.

Rizespor puanını 4'e yükseltti. Beyoğlu Yeni Çarşı ise ilk puanını aldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

EN SON HABERLER

Fatih Tekke: Kupa bizim için önemli
Trabzonspor-Fethiyespor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası
Çaykur Rizespor ile Beyoğlu Yeni Çarşı yenişemedi! İşte maçın özeti
Samsunspor evinde Sipay Bodrum FK'yı 2 golle geçti! İşte maçın özeti
Alagöz Holding Iğdır FK sahasında Antalyaspor'u farklı yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)