Çaykur Rizespor ile Beyoğlu Yeni Çarşı yenişemedi! İşte maçın özeti

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Beyoğlu Yeni Çarşı 1-1 berabere kaldı. 56. dakikada Beyoğlu Yeni Çarşı ceza sahasında oluşan karambolde Emir Ortakaya'nın yerde kalmasıyla hakem Burak Demirkıran beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Taylan Antalyalı'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
83. dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Hojer'in ortasında vuruşunu gerçekleştiren Ali Sowe'un şutunda top az farkla auta çıktı.
Rizespor puanını 4'e yükseltti. Beyoğlu Yeni Çarşı ise ilk puanını aldı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ