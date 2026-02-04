Dış basında gündem Kante! Fenerbahçe'ye transferini böyle duyurdular
Fenerbahçe, Al-Ittihad ile süregelen görüşme trafiği ve yaşanan resmi aksamaların ardından nihayet N'Golo Kante'yi renklerine bağladı. Sarı-lacivertlilerin transferi, dünya spor basınında ses getirdi. İşte Fransız yıldızın transferi için atılan başlıklar... | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 11:11
THE SUN: N'Golo Kante, Al-Ittihad ile olan sözleşmesini feshetti ve Fenerbahçe'ye transferinin önünü açtı
CTINSIDER: N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye transferi, ilk aşamadaki aksaklığın ardından yeniden rayına oturdu
MUNDO DEPORTIVO: N'Golo Kante istediği yerde oynayacak
MARCA: Benzema'dan sonra Kante de Al Ittihad ile olan sözleşmesini feshetti
DIEZ.HN: Kante, Al Ittihad ile olan sözleşmesini feshetti ve Avrupa'ya geri döndü: Yeni kulübüyle 2028'e kadar geçerli bir sözleşme imzaladı
L'EQUIPE: Fenerbahçe, FIFA'nın arabuluculuğundan sonra nihayet Kante'yi transfer etti
SPORTS.FR: N'Golo Kante sonunda Avrupa'ya geri dönüyor
LE PARISIEN: Al-Ittihad'dan ayrılan N'Golo Kante sonunda Fenerbahçe'ye katıldı
CALCIOMERCATO: Kante Fenerbahçe'ye, En-Nesyri Al Ittihad'e! FIFA'dan resmi onay geldi
TUTTOMERCATOWEB: Al Ittihad, Kante'nin ayrılışını duyurdu: Fransız oyuncu, En-Nesyri karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu
OJOGO: Al Ittihad ve Fenerbahçe, Kante ve En-Nesyri'yi takasladı
GE.GLOBO: Fenerbahçe, Kante ile 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladığını duyurdu
BOLA NA REDE: Transfer serüveni sona erdi: Fenerbahçe, N'Golo Kanté'nin transferini tamamladı ve Youssef En-Nesyri'yi Al Ittihad'a gönderdi
RECORD: FIFA onay verdi ve N'Golo Kante gerçekten Fenerbahçe'ye katıldı
