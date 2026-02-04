CANLI SKOR ANA SAYFA
Dış basında gündem Kante! Fenerbahçe'ye transferini böyle duyurdular

Dış basında gündem Kante! Fenerbahçe'ye transferini böyle duyurdular

Fenerbahçe, Al-Ittihad ile süregelen görüşme trafiği ve yaşanan resmi aksamaların ardından nihayet N'Golo Kante'yi renklerine bağladı. Sarı-lacivertlilerin transferi, dünya spor basınında ses getirdi. İşte Fransız yıldızın transferi için atılan başlıklar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 11:11
Dış basında gündem Kante! Fenerbahçe'ye transferini böyle duyurdular

Devre arası transfer döneminde kadrosuna güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe, orta sahaya bir transfer daha gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad forması giyen 34 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusuyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Dış basında gündem Kante! Fenerbahçe'ye transferini böyle duyurdular

Kante'nin transferiyle ilgili sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı hikayeler zaman alır, ama yarım kalmaz. Fenerbahçemize hoş geldin N'Golo Kante" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Fenerbahçe'nin karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Faslı santrfor Youssef En-Nesyri de Al Ittihad ile sözleşme imzaladı.

Dış basında gündem Kante! Fenerbahçe'ye transferini böyle duyurdular

Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferi, dünya basınında da büyük ses getirdi. İşte atılan manşetler:

Dış basında gündem Kante! Fenerbahçe'ye transferini böyle duyurdular

THE SUN: N'Golo Kante, Al-Ittihad ile olan sözleşmesini feshetti ve Fenerbahçe'ye transferinin önünü açtı

Dış basında gündem Kante! Fenerbahçe'ye transferini böyle duyurdular

CTINSIDER: N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye transferi, ilk aşamadaki aksaklığın ardından yeniden rayına oturdu

Dış basında gündem Kante! Fenerbahçe'ye transferini böyle duyurdular

MUNDO DEPORTIVO: N'Golo Kante istediği yerde oynayacak

Dış basında gündem Kante! Fenerbahçe'ye transferini böyle duyurdular

MARCA: Benzema'dan sonra Kante de Al Ittihad ile olan sözleşmesini feshetti

Dış basında gündem Kante! Fenerbahçe'ye transferini böyle duyurdular

DIEZ.HN: Kante, Al Ittihad ile olan sözleşmesini feshetti ve Avrupa'ya geri döndü: Yeni kulübüyle 2028'e kadar geçerli bir sözleşme imzaladı

Dış basında gündem Kante! Fenerbahçe'ye transferini böyle duyurdular

L'EQUIPE: Fenerbahçe, FIFA'nın arabuluculuğundan sonra nihayet Kante'yi transfer etti

Dış basında gündem Kante! Fenerbahçe'ye transferini böyle duyurdular

SPORTS.FR: N'Golo Kante sonunda Avrupa'ya geri dönüyor

Dış basında gündem Kante! Fenerbahçe'ye transferini böyle duyurdular

LE PARISIEN: Al-Ittihad'dan ayrılan N'Golo Kante sonunda Fenerbahçe'ye katıldı

Dış basında gündem Kante! Fenerbahçe'ye transferini böyle duyurdular

CALCIOMERCATO: Kante Fenerbahçe'ye, En-Nesyri Al Ittihad'e! FIFA'dan resmi onay geldi

Dış basında gündem Kante! Fenerbahçe'ye transferini böyle duyurdular

TUTTOMERCATOWEB: Al Ittihad, Kante'nin ayrılışını duyurdu: Fransız oyuncu, En-Nesyri karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu

Dış basında gündem Kante! Fenerbahçe'ye transferini böyle duyurdular

OJOGO: Al Ittihad ve Fenerbahçe, Kante ve En-Nesyri'yi takasladı

Dış basında gündem Kante! Fenerbahçe'ye transferini böyle duyurdular

GE.GLOBO: Fenerbahçe, Kante ile 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladığını duyurdu

Dış basında gündem Kante! Fenerbahçe'ye transferini böyle duyurdular

BOLA NA REDE: Transfer serüveni sona erdi: Fenerbahçe, N'Golo Kanté'nin transferini tamamladı ve Youssef En-Nesyri'yi Al Ittihad'a gönderdi

Dış basında gündem Kante! Fenerbahçe'ye transferini böyle duyurdular

RECORD: FIFA onay verdi ve N'Golo Kante gerçekten Fenerbahçe'ye katıldı

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
