Fenerbahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Erzurumspor FK!

Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda 5 Şubat’ta Erzurumspor FK’yi ağırlayacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 09:35 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 09:53
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında 5 Şubat'ta Trendyol 1. Lig temsilcisi Erzurumspor FK'yi konuk edecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Ömer Faruk Turtay'ın yöneteceği mücadelede Esat Sancaktar ve Sabri Öğe, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Kupada ilk maçında sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertli takım, ikinci müsabakasında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. 3 puanı bulunan Fenerbahçe, 8 takımlı grupta 5. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Erzurumspor FK maçında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sakatlıkları bulunan Archie Brown, Levent Mercan ve Jhon Duran'ın yanı sıra tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilen kaptan Milan Skriniar, kadroda yer alamayacak.

