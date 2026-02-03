CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de Ziraat Türkiye Kupası mesaisi başladı!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda 5 Şubat Perşembe günü Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 15:12
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 Şubat Perşembe günü Erzurumspor FK'yi konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan core çalışması ile başladığı belirtildi.

Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yapan futbolcuların, pas çalışması sonrası gerçekleştirdikleri bireysel antrenmanlarla idmanı tamamladığı aktarıldı.

Kocaelispor maçında 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncuların ise günü yenilenme çalışmasıyla tamamladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, 4 Şubat'ta yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

